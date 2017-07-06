Бойовики збільшили кількість обстрілів на Луганському напрямку: є жертви

Проросійські бойовики збільшили кількість обстрілів сил АТО на Луганському напрямку.

Починаючи з шостої години ранку російсько-окупаційні війська, порушуючи Мінські домовленості, здійснюють обстріли сил АТО включаючи важку артилерію калібру 152 мм, міномети калібрів 120 та 82мм, інформує прес-центр штабу АТО.

Незважаючи на суттєву активність ворога з напрямку селища Фрунзе, захисники Кримського на провокації не піддаються, вогонь у відповідь не відкривають та продовжують утримувати позиції вздовж лінії розмежування та готові до швидких змін обстановки.

Інтенсивність вогню по українських позиціях підсилюється автоматичними гранатометами АГС-17 й станковими гранатометами СПГ-9 (більше 120 гранат), протитанковими керованими ракетними комплексами, великокаліберними кулеметами та стрілецькою зброєю.

Ворог активно застосовує для коригування вогню артилерії безпілотні літальні апарати, один з яких сьогодні українські військові збили.

За словами виконуючого обов'язки голови цивільно-військової адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Дмитра Кондратьєва, в наслідок обстрілів у селищі Новотошківське було пошкоджено водовід, осколками посічені цивільні будинки, розглядається питання евакуації дітей.

За наявною інформацією ворог активно накопичує резерви та проводить інші заходи, які можна розцінити як підготовку до наступу терористичних сил. Окрім того, зросла активність диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Як повідомляють очевидці, бойовики зумисне підривають приватні помешкання місцевих жителів аби згодом звинуватити сили АТО у порушенні досягнутих в Мінську домовленостей. Окрім того, за наявною інформацією у цих воєнних злочинах проти людяності задіяні пропагандистські канали, які фіксують такі руйнації заради створення своїх чергових "фейкових" новин.

В результаті бойових дій семеро українських захисників поранено, один загинув.

Нагадаємо, що за минулу добу в зоні АТО бойовики 85 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті вісім українських військовослужбовців отримали поранення.