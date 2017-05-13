Бойовики збільшили кількість обстрілів позицій ЗСУ

Російсько-терористичні війська продовжують порушувати домовленості про деескалацію конфлікту в районах проведення АТО.

Впродовж доби, що минула, бойовики 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисникіях, інформує прес-центр штабу АТО

Приморський напрямок. Проросійські незаконні збройні формування ввечері продовжили обстрілювати опорні пункти сил АТО в районі Широкиного, Водяного, Павлополя, Гранітного, Гнутового, Чермалика та Новотроїцького. Там бойовики здебільшого використовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем. Подекуди вели вогонь й ворожі снайпери. Окрім того, українські позиції біля Широкиного потрапили під вогонь з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП. З такого ж озброєння противником були обстріляні опорні пункти сил АТО в районі Мар'їнки та Красногорівки. А неподалік Талаківки ворог застосував артилерійські системи калібру 122 мм.

Донецький напрямок. Проросійські бандформування відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм по наших позиціях в районі Новолуганського та Луганського. З 82-мм мінометів били по околицях Авдіївки, позиціях біля Кам'янки. Ці ж ділянки фронту, а також опорні пункти сил АТО в районі Пісків, Верхньоторецького та Новгородського бойовики обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Луганський напрямок. Ввечері підрозділи російсько-терористичних військ обстріляли з гранатометів різних систем українських воїнів біля Новоолександрівки та Кримського. Поблизу Новозванівки бойовики били по позиціях ЗС України з великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів та 120-мм мінометів. А в районі Новотошківського незаконні збройні формування застосовували проти наших захисників міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілів впродовж минулої доби троє військовослужбовців ЗС України отримали поранення.