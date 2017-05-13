Бойовики збільшили кількість обстрілів позицій ЗСУ
Впродовж доби, що минула, бойовики 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисникіях, інформує прес-центр штабу АТО
Приморський напрямок. Проросійські незаконні збройні формування ввечері продовжили обстрілювати опорні пункти сил АТО в районі Широкиного, Водяного, Павлополя, Гранітного, Гнутового, Чермалика та Новотроїцького. Там бойовики здебільшого використовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем. Подекуди вели вогонь й ворожі снайпери. Окрім того, українські позиції біля Широкиного потрапили під вогонь з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП. З такого ж озброєння противником були обстріляні опорні пункти сил АТО в районі Мар'їнки та Красногорівки. А неподалік Талаківки ворог застосував артилерійські системи калібру 122 мм.
Донецький напрямок. Проросійські бандформування відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм по наших позиціях в районі Новолуганського та Луганського. З 82-мм мінометів били по околицях Авдіївки, позиціях біля Кам'янки. Ці ж ділянки фронту, а також опорні пункти сил АТО в районі Пісків, Верхньоторецького та Новгородського бойовики обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Луганський напрямок. Ввечері підрозділи російсько-терористичних військ обстріляли з гранатометів різних систем українських воїнів біля Новоолександрівки та Кримського. Поблизу Новозванівки бойовики били по позиціях ЗС України з великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів та 120-мм мінометів. А в районі Новотошківського незаконні збройні формування застосовували проти наших захисників міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Внаслідок обстрілів впродовж минулої доби троє військовослужбовців ЗС України отримали поранення.
Нагадаємо, що штаб АТО в п'ятницю, 12 травня, підтвердив, що сержант військової служби за контрактом Тарас Гап'як добровільно здався в полон бойовиків.
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