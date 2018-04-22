Бойовики збільшили кількість обстрілів: загинув один боєць ЗСУ

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 47 обстрілів позицій наших захисників застосовуючи заборонену Мінськими угодами зброю.

На Донецькому напрямку із заборонених 120 мм мінометів та озброєння танків бойовики обстріляли опорні пункти ЗСУ в районі Павлополя та Пищевика. Також міномети калібру 120 мм агресор застосував по оборонцях Водяного і Новотроїцького, гранатомети і стрілецьку зброю – в районі Авдіївки, Кам’янки, Гнутового, Верхньоторецького, Водяного, Ломакиного та Невельського, великокаліберні кулемети – неподалік Пищевика, Новотроїцького, Черненко, Гнутового і Талаківки. Крім цього, під Павлополем і Талаківкою агресор застосував БМП, стрілецьку зброю – поблизу Мар’їнки, Красногорівки, Лебединського, Широкиного та Шахти "Бутівка", а по захисниках Павлополя і Новотроїцького – вівся снайперський вогонь, передає прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку заборонені 120 мм міномети ворог застосував по українських позиціях поблизу Новоолександрівки, Катеринівки і Зайцевого. З мінометів калібру 82 мм вогонь вівся по оборонцях Кримського, Новоселівки, Луганського, Новгородського та Зайцевого. Також під вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї потрапили укріплення ЗСУ в районі Кримського та Луганського, з гранатометів – неподалік Зайцевого, а великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – під Новоселівкою.

Внаслідок бойових дій один захисник України загинув. Двоє воїнів – зазнали поранень. Ще два українські військовослужбовці – отримали бойове травмування.

Нагадаємо, впродовж доби 20 квітня бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 36 обстрілів позицій українських захисників.