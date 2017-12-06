Бойовики здійснили 25 обстрілів: один український військовий загинув

Бойовики російсько-терористичних бандформувань не припиняють порушувати домовленості про деескалацію конфлікту на сході України. Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою.

З початку доби зафіксовано 25 ворожих обстрілів. При цьому, бойовики обстрілюють не лише оборонні укріплення наших захисників, а й прифронтові населені пункти, інформує прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. Саме на цій ділянці фронту на початку доби найманці здійснили щільні обстріли з 152-мм артилерії ділянок території поблизу населених пунктів Графське та Ольгінка. Зокрема, в селищі Графське снаряд вибухнув на дорозі поблизу будівлі по вулиці Молодіжна. Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено гуртожиток, де мешкали студенти Лісного коледжу. В населеному пункті Ольгінка по вулиці Центральній пошкоджено більше десяти житлових будинків – осколками посічені стіни, побито вікна, пошкоджені покрівлі. В результаті обстрілу виведено з ладу електричну підстанцію: більше сотні приватних домоволодінь залишилися без світла. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

На тому ж напрямку бойовики впродовж дня з мінометів калібру 82 мм вели вогонь по позиціях сил АТО поблизу Мар'їнки та Чермалика. З гранатометів та стрілецької зброї різного калібру бандити неодноразово обстрілювали наших воїнів в районі Широкиного, Водяного, Талаківки, Гнутового та Павлополя.

Донецький напрямок. Після того, як незаконні збройні формування одразу по опівночі здійснили обстріл з мінометів та гранатометів наших опорних пунктів в районі Луганського, що на Світлодарській дузі, на цій ділянці лінії зіткнення встановилось певне затишшя.

Луганський напрямок. Тут бандформування близько десяти разів вдавались до збройних провокацій проти підрозділів сил АТО. В першій половині дня по позиціях ЗС України в районі Троїцького противник відкривав вогонь зі 120-мм мінометів. Поблизу Новотошківського та Новоолександрівки - з мінометів калібру 82 мм. Окрім того, біля Новоолександрівки бандити двічі застосовували протитанкові ракетні комплекси. А неподалік Кримського окупанти били в бік наших позицій з озброєння БМП. Окрім того, по оборонних укріпленнях сил АТО в районі н.п. Жовте, Лобачеве та Малинове загарбники відкривали вогонь з піхотного озброєння.

На жаль, впродовж дня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗС України загинув. Ще четверо наших воїнів зазнали поранень.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики відкривали вогонь по підрозділах ЗС України 67 разів. Неодноразово противник застосовував заборонене артилерійське озброєння, загинули двоє військовослужбовців ЗС України, ще четверо зазнали поранень.