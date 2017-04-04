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Бойовики здійснили 26 обстрілів, троє бійців АТО поранених

Найбільшу активність незаконні збройні формування проявляли на Донецькому напрямку
Проросійські бойовики у вівторок здійснили 26 провокаційних обстрілів позицій ЗС України. Троє українських воїнів отримали поранення.
Бойовики здійснили 26 обстрілів, троє бійців АТО поранених Фото: з вільних джерел

 "Захисників Авдіївки обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах поблизу Опитного противник гатив з гранатометів, а по позиціях в районі Кам’янки, Верхньоторецького, Шахти Бутівка та Пісків - з великокаліберних кулеметів. Під Опитним активно діяв ворожий снайпер", - повідомляє прес-центр АТО.

Поблизу Маріуполя бойовики накривали вогнем захисників Красногорівки з мінометів калібру 82 мм, позиції в районі Мар’їнки та Водяного - з гранатометів різних систем, а опорні пункти поблизу Гнутового - з великокаліберних кулеметів.

"В районах Павлополя, Богданівки та Гранітного ворог активно застосовував стрілецьку зброю. Під Новотроїцьким наших бійців обстрілював ворожий снайпер", - зазначили в штабі АТО.

На Луганщині бойовики обстрілювали українських воїнів зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Незважаючи на провокації ворога, сили АТО вогонь у відповідь не відкривали", - повідомили у прес-центрі.

Зазначимо, за майже три роки війни, тільки на підконтрольній території Донецької області різні пошкодження від російських обстрілів дістали 10,682 тис. житлових будинків.

 
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04 04 2017 18:59
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