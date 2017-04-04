Бойовики здійснили 26 обстрілів, троє бійців АТО поранених
"Захисників Авдіївки обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах поблизу Опитного противник гатив з гранатометів, а по позиціях в районі Кам’янки, Верхньоторецького, Шахти Бутівка та Пісків - з великокаліберних кулеметів. Під Опитним активно діяв ворожий снайпер", - повідомляє прес-центр АТО.
Поблизу Маріуполя бойовики накривали вогнем захисників Красногорівки з мінометів калібру 82 мм, позиції в районі Мар’їнки та Водяного - з гранатометів різних систем, а опорні пункти поблизу Гнутового - з великокаліберних кулеметів.
"В районах Павлополя, Богданівки та Гранітного ворог активно застосовував стрілецьку зброю. Під Новотроїцьким наших бійців обстрілював ворожий снайпер", - зазначили в штабі АТО.
На Луганщині бойовики обстрілювали українських воїнів зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
"Незважаючи на провокації ворога, сили АТО вогонь у відповідь не відкривали", - повідомили у прес-центрі.
Зазначимо, за майже три роки війни, тільки на підконтрольній території Донецької області різні пошкодження від російських обстрілів дістали 10,682 тис. житлових будинків.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків