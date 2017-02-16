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Бойовики здійснили майже півсотні обстрілів, один військовий ЗСУ загинув

Троє військових отримали поранення
Проросійські бойовики обстрілюють з мінометів позиції Збройних сил України на всіх напрямках, в результаті один український військовий загинув.
Бойовики здійснили майже півсотні обстрілів, один військовий ЗСУ загинув Фото: Max Avdeev / buzzfeed.com

На Маріупольському напрямку з мінометів та БМП окупанти вели вогонь по Водяному. З БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали Широкине, Гнутове, Водяне, Павлопіль. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку зі 120- та 82-міліметрових мінометів били по позиціях ЗСУ в районі Авдіївки, Опитного та Новоселівки Другої, а з гранатометів у Зайцевому та Пісках.

На Луганському напрямку  з мінометів та гранатометів окупанти обстрілювали Кримське, Новоолександрівку та Новозванівку. Снайпер бойовиків вів вогонь по позиціях сил АТО поблизу Лобачевого.

Загалом за минулу добу, 15 лютого, зафіксовано 49 обстрілів, в результаті яких один український військовий загинув, троє поранено і один травмований.

агадаємо, що вчора в районі проведення АТО бойовики 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Варто відзначити, що спостерігачі СММ ОБСЄ заявляють, що бойовики здійснили попереджувальні постріли, колі патруль виявив танк під маскувальною сіткою в селищі Пікузи.

Також бойовики так званої терористичної організації "ДНР" не пропустили на блокпості спостерігачів ОБСЄ, які поспішали на місце події в окупованому Донецьку.

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16 02 2017 07:53
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