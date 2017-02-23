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Бойовики здійснили понад 40 обстрілів, двох бійців АТО поранено

Окупанти обстрілювали позиції українських захисників по всій лінії розмежування
Проросійські бойовики у четвер 41 раз обстріляли позиції Збройних сил України. Внаслідок цього двоє українських військових зазнали поранень.
Бойовики здійснили понад 40 обстрілів, двох бійців АТО поранено Фото: з відкритих джерел

"На Донецькому напрямку з мінометів окупанти обстріляли Зайцеве та Кам’янку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів – Новгородське, Піски, Авдіївку, Верхньоторецьке, Луганське, Зайцеве. Снайпер обстрілював наші позиції в районі Новгородського", - повідомляє прес-центр АТО.

Водночас на Луганському напрямку з мінометів різних калібрів незаконні збройні формування обстріляли Попасну та Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів – Троїцьке, Кримське та Новоолександрівку. По Новозванівці вогонь вели БМП бойовиків, а по Троїцькому – зенітні установки.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів НЗФ обстріляли Тарамчук, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Павлопіль, Гнутове, Широкине. По Широкиному вогонь вів снайпер.

Нагадаємо, вночі проросійські бойовики обстрілювали позиції українських військових на Донбасі з 120-мм мінометів, які заборонені мінськими угодами. Станом на ранок в штабі АТО було зафіксувано 23 обстріли.

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23 02 2017 18:42
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