Бойовики здійснили понад 40 обстрілів, двох бійців АТО поранено

Проросійські бойовики у четвер 41 раз обстріляли позиції Збройних сил України. Внаслідок цього двоє українських військових зазнали поранень.

"На Донецькому напрямку з мінометів окупанти обстріляли Зайцеве та Кам’янку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів – Новгородське, Піски, Авдіївку, Верхньоторецьке, Луганське, Зайцеве. Снайпер обстрілював наші позиції в районі Новгородського", - повідомляє прес-центр АТО.

Водночас на Луганському напрямку з мінометів різних калібрів незаконні збройні формування обстріляли Попасну та Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів – Троїцьке, Кримське та Новоолександрівку. По Новозванівці вогонь вели БМП бойовиків, а по Троїцькому – зенітні установки.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів НЗФ обстріляли Тарамчук, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Павлопіль, Гнутове, Широкине. По Широкиному вогонь вів снайпер.

Нагадаємо, вночі проросійські бойовики обстрілювали позиції українських військових на Донбасі з 120-мм мінометів, які заборонені мінськими угодами. Станом на ранок в штабі АТО було зафіксувано 23 обстріли.