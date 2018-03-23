НОВИНИРосійсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості щодо повного припинення вогню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики здійснили шість мінометних пострілів по Авдіївці
За попередньою інформацією, зруйновано два присадибних будинки та сарай
Фото: unian.ua
Від початку доби зафіксовано один обстріл, інформує прес-центр штабу АТО у Facebook.
Зокрема, на Донецькому напрямку зі 120 мм мінометів ворог обстріляв населений пункт Авдіївка. Загалом було здійснено шість мінометних пострілів. За попередньою інформацією, зруйновано два присадибних будинки та сарай.
На Луганському напрямку обстрілів з боку противника не зафіксовано. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована українськими захисниками.
Нагадаємо, що 2 383 українських військових загинули за час збройного конфлікту на Донбасі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 03 2018 18:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світіСпочатку вона була на Майдані. Потім, із початком війни, опинилася на Сході
- Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світіСпочатку вона була на Майдані. Потім, із початком війни, опинилася на Сході
- Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світі
- Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світі
- "Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя
- Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив