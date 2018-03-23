Бойовики здійснили шість мінометних пострілів по Авдіївці

За попередньою інформацією, зруйновано два присадибних будинки та сарай

Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості щодо повного припинення вогню.

Від початку доби зафіксовано один обстріл, інформує прес-центр штабу АТО у Facebook.

Зокрема, на Донецькому напрямку зі 120 мм мінометів ворог обстріляв населений пункт Авдіївка. Загалом було здійснено шість мінометних пострілів. За попередньою інформацією, зруйновано два присадибних будинки та сарай.

На Луганському напрямку обстрілів з боку противника не зафіксовано. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована українськими захисниками.

Нагадаємо, що 2 383 українських військових загинули за час збройного конфлікту на Донбасі.