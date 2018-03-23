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Бойовики здійснили шість мінометних пострілів по Авдіївці

За попередньою інформацією, зруйновано два присадибних будинки та сарай
Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості щодо повного припинення вогню.
Бойовики здійснили шість мінометних пострілів по Авдіївці Фото: unian.ua

Від початку доби зафіксовано один обстріл, інформує прес-центр штабу АТО у Facebook.

Зокрема, на Донецькому напрямку зі 120 мм мінометів ворог обстріляв населений пункт Авдіївка. Загалом було здійснено шість мінометних пострілів. За попередньою інформацією, зруйновано два присадибних будинки та сарай.

На Луганському напрямку обстрілів з боку противника не зафіксовано. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована українськими захисниками.

Нагадаємо, що 2 383 українських військових загинули за час збройного конфлікту на Донбасі.

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23 03 2018 18:58
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