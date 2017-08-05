Бойовики зі стріляниною не пустили спостерігачів ОБСЄ у село під Маріуполем
Один з терористів стріляв у повітря з АК-47. Про це йдеться у звіті місії станом на 19.30 за 7 травня, опублікованому в понеділок, 8 травня.
7 травня озброєні члени "ДНР" відмовили спостерігачам СММ у доступі до підконтрольного бойовикам села Соснівське (що знаходиться за 35 км на північний схід від Маріуполя) на блокпосту, який знаходиться з боку східної частини села.
"Коли СММ очікувала на прибуття місцевого "командира", вона бачила, як озброєний член "ДНР", який спочатку перешкодив у доступі, здійснив один постріл зі свого автомата (АК-47) вертикально у повітря та показав жестами відійти від блокпосту", – йдеться у звіті.
Спостерігачі заявили, що перемістились, і приблизно через 10 хвилин ватажок місцевих бойовиків підійшовши до них, повідомив, що "доступ не буде надано, тому що на місці тривають роботи з розмінування з боку західної частини блокпосту".
Місія ОБСЄ про цей інцидент поінформувала Спільний центр з контролю та координації.
Нагадаємо, СММ ОБСЄ заявляє про сексуальні домагання з боку озброєного чоловіка в ОРДО щодо члена патруля місії жіночої статі.
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