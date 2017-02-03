Бойовики зі зброєю захопили "Донбас-Арену" і базу ФК "Шахтар"
"Якщо говорити про "Донбас-Арену", то всі входи і виходи заблоковані озброєними людьми. Технічний персонал, офісні працівники також не мають можливості потрапити на стадіон. Дозволено вхід тільки черговій зміні. Їхня роль і завдання - запобігати аварійним ситуаціям, які можуть виникнути", - повідомив гендиректор клубу Сергій Палкін, інформує ua-football.
За його словами, бойовики також проникли на територію спортивно-тренувальної бази ФК "Шахтар", вивели всіх людей, "опечатали" все майно та будівлі й поставили свою "охорону".
"На цей момент база "Кірша" перебуває під повним контролем озброєних людей", - сказав Палкін.
"Якщо говорити про футбольну інфраструктуру футбольної академії, яка є в Донецьку, там займаються близько 200 дітей, то також були спроби контакту з нашими людьми представників самопроголошеної республіки з метою вплинути на роботу цих об'єктів. Поки все нормально, діти тренуються, але якщо буде чинитися якийсь вплив, то ми будемо змушені зупинити і цю роботу", - додав він.
Нагадаємо, влітку 2014 року бойовики двічі вели обстріл по стадіоні "Донбас-Арена". Від потужного вибуху, який пролунав неподалік від стадіону було пошкоджено фасад "Донбас-Арени".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків