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Бойовики зі зброєю захопили "Донбас-Арену" і базу ФК "Шахтар"

Озброєні особи заблокували усі виходи і входи
Озброєні бойовики захопили стадіон "Донбас-Арена" в окупованому Донецьку, а також базу футбольного клубу "Шахтар".
Бойовики зі зброєю захопили "Донбас-Арену" і базу ФК "Шахтар" Фото: fdu.org.ua

"Якщо говорити про "Донбас-Арену", то всі входи і виходи заблоковані озброєними людьми. Технічний персонал, офісні працівники також не мають можливості потрапити на стадіон. Дозволено вхід тільки черговій зміні. Їхня роль і завдання - запобігати аварійним ситуаціям, які можуть виникнути", - повідомив гендиректор клубу Сергій Палкін, інформує ua-football.

За його словами, бойовики також проникли на територію спортивно-тренувальної бази ФК "Шахтар", вивели всіх людей, "опечатали" все майно та будівлі й поставили свою "охорону".

"На цей момент база "Кірша" перебуває під повним контролем озброєних людей", - сказав Палкін.

"Якщо говорити про футбольну інфраструктуру футбольної академії, яка є в Донецьку, там займаються близько 200 дітей, то також були спроби контакту з нашими людьми представників самопроголошеної республіки з метою вплинути на роботу цих об'єктів. Поки все нормально, діти тренуються, але якщо буде чинитися якийсь вплив, то ми будемо змушені зупинити і цю роботу", - додав він.

Нагадаємо, влітку 2014 року бойовики двічі вели обстріл по стадіоні "Донбас-Арена"Від потужного вибуху, який пролунав неподалік від стадіону було пошкоджено фасад "Донбас-Арени".

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02 03 2017 17:50
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