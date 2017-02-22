Бойовики зменшили кількість обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі, - штаб

Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли позиції українських військових на Донбасі, хоч і зменшили їх загальну кількість.

Станом на 18.00 22 лютого 2017 року на Маріупольському напрямку з переносних реактивних пускових установок Град “Партизан”, а також з артилерії калібру 122 міліметри та мінометів різних калібрів обстрілювали Водяне, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Також з мінометів обстріляли Лебединське та Широкине. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по Гнутовому та Павлополю.

На Донецькому напрямку окупанти з мінометів калібру 82 міліметри обстріляли Луганське, а з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – Опитне, Піски, Зайцеве та Луганське. По Луганському вели вогонь БМП противника.

Загалом, станом на 18 годину зафіксовано 27 обстрілів. Одного нашого військового поранено.

Нагадаємо, що за минулу добу, 21 лютого, бойовики 59 разів обстрілювали позиції українських військових. Одного українського військового поранили.