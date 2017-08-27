Бойовики зменшили кількість обстрілів та не застосовують важке озброєння, – штаб АТО

Найбільш активні провокації бойовиків були в районі селища Водяне, на Приморському напрямку

Від початку доби 27 серпня станом на 18:00 штаб АТО зафіксував 13 випадків відкриття неприцільного вогню з боку незаконних збройних формувань на Донбасі.

"Упродовж сьогоднішнього дня обстановка у районі проведення АТО залишалась відносно стабільною. У цілому противник суттєво зменшив кількість обстрілів наших позицій та не застосовував озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 27 серпня 2017 року.

Водночас від початку доби вже зафіксовано 13 випадків відкриття неприцільного вогню з боку незаконних збройних формувань.

Найбільш активні провокації бойовиків були в районі селища Водяне, що на Приморському напрямку. Тут, починаючи з опівночі, шість разів обстрілювали позиції сил АТО переважно зі стрілецької зброї і гранатометів.

На Донецькому напрямку бойовики декілька разів били із гранатометів і великокаліберних кулеметів по Авдіївській промзоні. А близько 16 години випустив 3 міни калібру 82 мм. Також стрілецька зброя працювала неподалік Зайцевого.

На Луганському напрямку від початку доби зберігалася тиша.

"З опівночі, дотримуючись мирних домовленостей, українські військові зброю не застосовували", – повідомляє прес-центр.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО загиблих і поранених не було, проте вчора, 26 серпня, в лікарні Харкові військовик помер від поранень, отриманих біля Кримського 19 серпня.