НОВИНИНа противагу вчорашній активізації противника, сьогодні, у зоні АТО, російсько-окупаційні війська дещо зменшили кількість вогневих провокацій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики зменшили кількість вогневих провокацій, - штаб
Окупанти п'ять разів порушили перемир’я
Фото: facebook.com/ato.news
Загалом з опівночі і до 19 години бойовики 5 разів порушили перемир’я, повідомляє прес-центр штабу АТО.
Зокрема на Луганському напрямку під ворожим вогнем опинились наші опорні пункти у селищах Кримське та Причепилівка. А близько 16 години злочинці випустили щонайменше 30 мін калібру 82 міліметри по українських захисниках у Троїцькому.
На Донецькому напрямку зі стрілецької зброї незаконні збройні формування били по Авдіївці, а на Маріупольському – працював снайпер.
Вже традиційно на недолугі спроби ворога продемонструвати вогневу перевагу, сили АТО швидко відповіли стрілецькою зброєю і великокаліберними кулеметами.
Нагадаємо, за минулу добу один український військовослужбовець загинув на Донбасі, ще один боєць зазнав поранень.
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02 08 2017 20:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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