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Бойовики зменшили кількість вогневих провокацій, - штаб

Окупанти п'ять разів порушили перемир’я
На противагу вчорашній активізації противника, сьогодні, у зоні АТО, російсько-окупаційні війська дещо зменшили кількість вогневих провокацій.
Бойовики зменшили кількість вогневих провокацій, - штаб Фото: facebook.com/ato.news

Загалом з опівночі і до 19 години бойовики 5 разів порушили перемир’я, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема на Луганському напрямку під ворожим вогнем опинились наші опорні пункти у селищах Кримське та Причепилівка. А близько 16 години злочинці випустили щонайменше 30 мін калібру 82 міліметри по українських захисниках у Троїцькому.

На Донецькому напрямку зі стрілецької зброї незаконні збройні формування били по Авдіївці, а на Маріупольському – працював снайпер.

Вже традиційно на недолугі спроби ворога продемонструвати вогневу перевагу, сили АТО швидко відповіли стрілецькою зброєю і великокаліберними кулеметами.

Нагадаємо, за минулу добу один український військовослужбовець загинув на Донбасі, ще один боєць зазнав поранень.
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02 08 2017 20:37
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