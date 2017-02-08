Бойовики зменшили кількість вогневих провокацій, - штаб

На противагу вчорашній активізації противника, сьогодні, у зоні АТО, російсько-окупаційні війська дещо зменшили кількість вогневих провокацій.

Загалом з опівночі і до 19 години бойовики 5 разів порушили перемир’я, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема на Луганському напрямку під ворожим вогнем опинились наші опорні пункти у селищах Кримське та Причепилівка. А близько 16 години злочинці випустили щонайменше 30 мін калібру 82 міліметри по українських захисниках у Троїцькому.

На Донецькому напрямку зі стрілецької зброї незаконні збройні формування били по Авдіївці, а на Маріупольському – працював снайпер.

Вже традиційно на недолугі спроби ворога продемонструвати вогневу перевагу, сили АТО швидко відповіли стрілецькою зброєю і великокаліберними кулеметами.