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Бойовики знову б'ють по "дорожніх коридорах"

Зпочатку поточного року зафіксовано 17 ворожих атак по дорожнім коридорам
Бойовики ОРДЛО відкрили вогонь у напрямку дорожніх коридорів через лінію розмежування та обстріляли контрольний пост "Майорськ".
Бойовики знову б Фото:112.ua

Терористи використовували стрілецьку зброю, в тому числі крупнокаліберні кулемети, - повідомили у Держприкордонслужбі.

"Під час обстрілу постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не  відкривали", - зазначили у держслужбі.

У ДПСУ зауважили, що днями бойовики обстрілювали позиції контрольного поста "Мар’їнка", вогонь вівся зі стрілецької зброї та автоматичного гранатомету з боку н.п.Олександрівка.

За даними Держприкордонслужби, з початку поточного року зафіксовано 17 ворожих атак по дорожнім коридорам.

Зазначимо, за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 92 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил. В результаті 12 військових ЗСУ були поранені, ще четверо - травмовані.

 
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25 02 2017 12:34
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