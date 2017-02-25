Бойовики знову б'ють по "дорожніх коридорах"
Терористи використовували стрілецьку зброю, в тому числі крупнокаліберні кулемети, - повідомили у Держприкордонслужбі.
"Під час обстрілу постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали", - зазначили у держслужбі.
У ДПСУ зауважили, що днями бойовики обстрілювали позиції контрольного поста "Мар’їнка", вогонь вівся зі стрілецької зброї та автоматичного гранатомету з боку н.п.Олександрівка.
За даними Держприкордонслужби, з початку поточного року зафіксовано 17 ворожих атак по дорожнім коридорам.
Зазначимо, за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 92 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил. В результаті 12 військових ЗСУ були поранені, ще четверо - травмовані.
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