Бойовики знову обстріляли Авдіївку, поранено жінку
"Снаряди, які прилетіли з боку окупованої території, розірвалися поруч з приватним будинком по вул. Тургенєва в старій частині міста. Місцева жителька отримала осколкове поранення. На місці працює слідчо-оперативна група... В 17:35 ворожі снаряди знову "приземлилися" в старій частині міста. Один з снарядів вибухнув поряд з будинком по вул. Тургенєва. Власники будинку - 58-річна жінка та її 37-річний син дивом уникнули поранень", - повідомляє Головне управління Національної поліції у Донецькій області.
Фото:dn.npu.gov.ua
Пораненій осколком на вул. Тургенєва жінці надана допомога на місці.
Фото:dn.npu.gov.ua
У постраждалому районі працюють співробітники поліції, які документують наслідки обстрілу, обходять будинки і з'ясовують, яка допомога потрібна людям. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Фото:dn.npu.gov.ua
Нагадаємо, 13 червня в зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано 16 ворожих обстрілів, що свідчить про відносне зниження вогневої активності з боку незаконних збройних формувань.
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