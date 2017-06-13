Бойовики знову обстріляли Авдіївку, поранено жінку

Незаконні озброєні формування у вівторок знову обстріляли житлові квартали м. Авдіївка Донецької області, внаслідок чого місцева жителька отримала осколкове поранення.

"Снаряди, які прилетіли з боку окупованої території, розірвалися поруч з приватним будинком по вул. Тургенєва в старій частині міста. Місцева жителька отримала осколкове поранення. На місці працює слідчо-оперативна група... В 17:35 ворожі снаряди знову "приземлилися" в старій частині міста. Один з снарядів вибухнув поряд з будинком по вул. Тургенєва. Власники будинку - 58-річна жінка та її 37-річний син дивом уникнули поранень", - повідомляє Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Фото:dn.npu.gov.ua

Пораненій осколком на вул. Тургенєва жінці надана допомога на місці.

Фото:dn.npu.gov.ua

У постраждалому районі працюють співробітники поліції, які документують наслідки обстрілу, обходять будинки і з'ясовують, яка допомога потрібна людям. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).



Фото:dn.npu.gov.ua

Нагадаємо, 13 червня в зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано 16 ворожих обстрілів, що свідчить про відносне зниження вогневої активності з боку незаконних збройних формувань.