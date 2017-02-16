Бойовики знову обстріляли житлові квартали Авдіївки з мінометів, - ФОТО
"Вчора ввечері російсько-окупаційні війська обстріляли житлові райони населеного пункту Авдіївка з минометом, калібром 120 і 82-мм", - повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
У штабі АТО відзначають, що бойовики випустили по житловому сектору понад двадцять снарядів.
"Пошкоджено близько шести об'єктів житлового сектору та присадибних ділянок", - додають військові.
Фото: facebook.com/ato
"За непідтвердженими даними, обстріл старої частини міста Авдіївка тривали і вночі 16 лютого", - заявляють у штабі АТО.
При цьому в повідомленні наголошується, що в результаті обстрілу загиблих і постраждалих серед мирних жителів немає.
Нагадаємо, що протягом ночі російсько-окупаційні війська 11 разів обстріляли позиції Збройних сил України (ЗСУ) в зоні проведення антитерористичної операції (АТО).
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