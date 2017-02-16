Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики знову обстріляли житлові квартали Авдіївки з мінометів, - ФОТО

Бойовики випустили понад двадцять снарядів, які зруйнували близько шести об'єктів житлового сектора
Район Старої Авдіївки піддався обстрілу з заборонених мінськими угодами видів озброєння.Обстріл стався увечері 15 лютого.
Бойовики знову обстріляли житлові квартали Авдіївки з мінометів, - ФОТО Фото:facebook.com/ato

"Вчора ввечері російсько-окупаційні війська обстріляли житлові райони населеного пункту Авдіївка з минометом, калібром 120 і 82-мм", - повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

У штабі АТО відзначають, що бойовики випустили по житловому сектору понад двадцять снарядів.

"Пошкоджено близько шести об'єктів житлового сектору та присадибних ділянок", - додають військові.

Фото: facebook.com/ato

"За непідтвердженими даними, обстріл старої частини міста Авдіївка тривали і вночі 16 лютого", - заявляють у штабі АТО.

При цьому в повідомленні наголошується, що в результаті обстрілу загиблих і постраждалих серед мирних жителів немає.

Нагадаємо, що протягом ночі російсько-окупаційні війська 11 разів обстріляли позиції Збройних сил України (ЗСУ) в зоні проведення антитерористичної операції (АТО).

Протягом минулої доби бойовики обстріляли з мінометів позиції Збройних сил України на всіх напрямках, в результаті один український військовий загинув.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 02 2017 15:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat