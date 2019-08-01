Бойовики знову порушили режим припинення вогню Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав

Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.

Фото: ООС

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку. Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - інформує прес-центр штабу ООС. Водночас, незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових. Нагадаємо, що минулої доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.

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