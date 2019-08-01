НОВИНИПротягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики знову порушили режим припинення вогню
Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав
Фото: ООС
"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку. Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - інформує прес-центр штабу ООС.
Водночас, незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, що минулої доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.
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08 01 2019 18:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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