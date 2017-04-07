Бойовики знизили кількість обстрілів, - штаб АТО
Про це повідомляє прес-центру штабу АТО.
Оперативна обстановка в районі проведення АТО суттєвих змін не зазнала. Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують застосовувати зброю проти українських воїнів, проте вдень рівень ворожої вогневої активності відносно знизився. З початку доби бойовики 6 разів відкривали вогонь по наших оборонних укріпленнях. Більшість цих обстрілів відбулась ще до світанку та на Донецькому напрямку. Артилерію та інше озброєння, яке заборонене Мінськими угодами, ворог сьогодні не застосовував.
Як зазначається, на Приморському напрямку окупанти порушували перемир'я один раз. Зокрема, одразу після опівночі з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї противник обстріляв один з наших опорних пунктів в районі Гнутового.
На Донецькому напрямку незаконні збройні формування ще вночі відкривали вогонь по позиціях сил АТО у південному передмісті Авдіївки, неподалік Опитного та в районі Зайцевого. Використовували найманці гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети, подекуди били з озброєння БМП.
На Луганському напрямку проросійські озброєні банди також порушували сьогодні перемир'я лише один раз. Відбувся цей обстріл вже о другій половині дня неподалік селища Кряківка, де бойовики відкривали вогонь по підрозділах ЗС України з автоматичних станкових гранатометів та БМП.
Нагадаємо, що за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 20 раз обстріляли позиції українських сил, в результаті двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.
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