Бойовики зривають відкриття КПВВ Золоте, - СЦКК
Про це повідомляє Українська сторона СЦКК.
Відзначається, що на КПВВ "Золоте" зі сторони, підконтрольній українському уряду, створені всі умови для перетину лінії розмежування - готові до використання 12 смуг для руху, 8 пішохідних коридорів і одна окрема смуга для вантажівок міжнародних гуманітарних місій, прилеглі ділянки розчищені від рослинності і проведені всі заходи з розмінування.
Однак, як підкреслюють в СЦКК, луганські бойовики пункт пропуску до роботи не готують.
"Українська сторона СЦКК підкреслює, що зрив відкриття КПВВ "Золоте" керівництвом ОРЛО є прямим свідченням його безвідповідального ставлення до населення регіону, зневаги до переговорного процесу, небажання виконувати Мінські домовленості", - йдеться в повідомленні.
На сьогоднішній день в Луганській області діє тільки пішохідний перехід КПВВ "Станиця Луганська".
Нагадаємо, що близько 17:00 четверга на ділянці відділу Держприкордонслужби "Станично-Луганське" на невідомому вибуховому пристрої підірвалися два прикордонники.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа