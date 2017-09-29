Бойовики зривають відкриття КПВВ Золоте, - СЦКК

На сьогоднішній день в Луганській області діє тільки пішохідний перехід КПВВ "Станиця Луганська"

Керівництво ОРЛО зриває відкриття пункту пропуску "Золоте" на Луганщині.

Про це повідомляє Українська сторона СЦКК.

Відзначається, що на КПВВ "Золоте" зі сторони, підконтрольній українському уряду, створені всі умови для перетину лінії розмежування - готові до використання 12 смуг для руху, 8 пішохідних коридорів і одна окрема смуга для вантажівок міжнародних гуманітарних місій, прилеглі ділянки розчищені від рослинності і проведені всі заходи з розмінування.

Однак, як підкреслюють в СЦКК, луганські бойовики пункт пропуску до роботи не готують.

"Українська сторона СЦКК підкреслює, що зрив відкриття КПВВ "Золоте" керівництвом ОРЛО є прямим свідченням його безвідповідального ставлення до населення регіону, зневаги до переговорного процесу, небажання виконувати Мінські домовленості", - йдеться в повідомленні.

На сьогоднішній день в Луганській області діє тільки пішохідний перехід КПВВ "Станиця Луганська".

Нагадаємо, що близько 17:00 четверга на ділянці відділу Держприкордонслужби "Станично-Луганське" на невідомому вибуховому пристрої підірвалися два прикордонники.

