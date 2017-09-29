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Бойовики зривають відкриття КПВВ Золоте, - СЦКК

На сьогоднішній день в Луганській області діє тільки пішохідний перехід КПВВ "Станиця Луганська"
Керівництво ОРЛО зриває відкриття пункту пропуску "Золоте" на Луганщині.
Бойовики зривають відкриття КПВВ Золоте, - СЦКК Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє Українська сторона СЦКК.

Відзначається, що на КПВВ "Золоте" зі сторони, підконтрольній українському уряду, створені всі умови для перетину лінії розмежування - готові до використання 12 смуг для руху, 8 пішохідних коридорів і одна окрема смуга для вантажівок міжнародних гуманітарних місій, прилеглі ділянки розчищені від рослинності і проведені всі заходи з розмінування.

Однак, як підкреслюють в СЦКК, луганські бойовики пункт пропуску до роботи не готують.

"Українська сторона СЦКК підкреслює, що зрив відкриття КПВВ "Золоте" керівництвом ОРЛО є прямим свідченням його безвідповідального ставлення до населення регіону, зневаги до переговорного процесу, небажання виконувати Мінські домовленості", - йдеться в повідомленні.

На сьогоднішній день в Луганській області діє тільки пішохідний перехід КПВВ "Станиця Луганська".

Нагадаємо, що близько 17:00 четверга на ділянці відділу Держприкордонслужби "Станично-Луганське" на невідомому вибуховому пристрої підірвалися два прикордонники.
 

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29 09 2017 07:57
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