НОВИНИПроросійські терористи так званої "ЛНР" заявили про припинення водопостачання на окуповані території Луганщини з контрольованої українською владою Західної фільтрувальної станції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики звинувачують Україну в припиненні водопостачання Луганщини
Окупаційна адміністрація запевняє, що вже домовилася з українською стороною про поновлення водопостачання
Фото: EPA / UPG
За твердженням терористів, водопостачання припинилося в ніч на 11 березня, через що без води лишилися населені пункти на півдні області, повідомляє "Еспресо" з посиланням на інформаційний ресурс бойовиків "ЛНР".
Водночас окупаційна адміністрація запевняє, що вже домовилася з українською стороною про поновлення водопостачання наступного дня, та пояснює перерву ремонтними роботами.
Нагадаємо, що 8 березня Донецьку фільтрувальну станцію підключено до електропостачання, тому мешканці прифронтового міста отримали воду.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 03 2017 12:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків