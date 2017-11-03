Бойовики звинувачують Україну в припиненні водопостачання Луганщини

Окупаційна адміністрація запевняє, що вже домовилася з українською стороною про поновлення водопостачання

Проросійські терористи так званої "ЛНР" заявили про припинення водопостачання на окуповані території Луганщини з контрольованої українською владою Західної фільтрувальної станції.

За твердженням терористів, водопостачання припинилося в ніч на 11 березня, через що без води лишилися населені пункти на півдні області, повідомляє "Еспресо" з посиланням на інформаційний ресурс бойовиків "ЛНР".

Водночас окупаційна адміністрація запевняє, що вже домовилася з українською стороною про поновлення водопостачання наступного дня, та пояснює перерву ремонтними роботами.

Нагадаємо, що 8 березня Донецьку фільтрувальну станцію підключено до електропостачання, тому мешканці прифронтового міста отримали воду.