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Бойовики звинувачують Україну в припиненні водопостачання Луганщини

Окупаційна адміністрація запевняє, що вже домовилася з українською стороною про поновлення водопостачання
Проросійські терористи так званої "ЛНР" заявили про припинення водопостачання на окуповані території Луганщини з контрольованої українською владою Західної фільтрувальної станції.
Бойовики звинувачують Україну в припиненні водопостачання Луганщини Фото: EPA / UPG

За твердженням терористів, водопостачання припинилося в ніч на 11 березня, через що без води лишилися населені пункти на півдні області, повідомляє "Еспресо" з посиланням на інформаційний ресурс бойовиків "ЛНР".

Водночас окупаційна адміністрація запевняє, що вже домовилася з українською стороною про поновлення водопостачання наступного дня, та пояснює перерву ремонтними роботами.

Нагадаємо, що 8 березня Донецьку фільтрувальну станцію підключено до електропостачання, тому мешканці прифронтового міста отримали воду.

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11 03 2017 12:40
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