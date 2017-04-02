Бойовики звинуватили українські спецслужби в підриві авто в Луганську Бойовики зазначили, що винуватців знайдуть та покарають

"Оборонне відомство" терористичної організації "ЛНР" вважає, що підрив автомобіля в Луганську, в результаті якого загинув "начальник управління Народної міліції" Олег Анащенко, був здійснений співробітниками українських спецслужб.

Фото:pravda.com.ua

"Імовірно, теракт здійснений українськими спецслужбами з метою дестабілізації обстановки в Республіці", - заявив "офіційний представник Народної міліції" Андрій Марочко, повідомляє "Еспресо". "Замовників і виконавців цього жахливого терористичного акту ми обов'язково знайдемо, і вони понесуть заслужене покарання", - запевнив Марочко. Як повідомляв iPress.ua, сьогодні, 4 лютого в результаті вибуху автомобіля в центрі Луганська в суботу загинув "начальник управління Народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Олег Анащенко.

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