CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Оборонне відомство" терористичної організації "ЛНР" вважає, що підрив автомобіля в Луганську, в результаті якого загинув "начальник управління Народної міліції" Олег Анащенко, був здійснений співробітниками українських спецслужб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики звинуватили українські спецслужби в підриві авто в Луганську
Бойовики зазначили, що винуватців знайдуть та покарають
Фото:pravda.com.ua
"Імовірно, теракт здійснений українськими спецслужбами з метою дестабілізації обстановки в Республіці", - заявив "офіційний представник Народної міліції" Андрій Марочко, повідомляє "Еспресо".
"Замовників і виконавців цього жахливого терористичного акту ми обов'язково знайдемо, і вони понесуть заслужене покарання", - запевнив Марочко.
Як повідомляв iPress.ua, сьогодні, 4 лютого в результаті вибуху автомобіля в центрі Луганська в суботу загинув "начальник управління Народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Олег Анащенко.
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