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Бойовики звинуватили українські спецслужби в підриві авто в Луганську

Бойовики зазначили, що винуватців знайдуть та покарають
"Оборонне відомство" терористичної організації "ЛНР" вважає, що підрив автомобіля в Луганську, в результаті якого загинув "начальник управління Народної міліції" Олег Анащенко, був здійснений співробітниками українських спецслужб.
Бойовики звинуватили українські спецслужби в підриві авто в Луганську Фото:pravda.com.ua

"Імовірно, теракт здійснений українськими спецслужбами з метою дестабілізації обстановки в Республіці", - заявив "офіційний представник Народної міліції" Андрій Марочко, повідомляє "Еспресо".

"Замовників і виконавців цього жахливого терористичного акту ми обов'язково знайдемо, і вони понесуть заслужене покарання", - запевнив Марочко.

Як повідомляв iPress.ua, сьогодні, 4 лютого в результаті вибуху автомобіля в центрі Луганська в суботу загинув "начальник управління Народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Олег Анащенко.

 
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04 02 2017 12:00
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