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Бойовий гопак, хортинг і спас стануть національними видами спорту в Україні

Мінспорту зможе розвивати національні єдиноборства
Верховна Рада України в середу, 12 квітня, 229 голосами прийняла в першому читанні законопроект №5324, який вводить у законодавство поняття "національний вид спорту".
Бойовий гопак, хортинг і спас стануть національними видами спорту в Україні Ігор Жданов. Фото:newsmonitor.com.ua

За словами міністра спорту Ігоря Жданова, який представляв цей законопроект, у цю категорію потраплять такі бойові мистецтва, як бойовий гопак, хортинг і спас, інформує "LB.ua".

"Мета законопроекту - визначення на законодавчому рівні поняття національних видів спорту, тому що більше ніде, крім України, ці види спорту не розвиватимуться. Тому нам потрібно прийняти зміни в закон України "Про фізичну культуру і спорт", щоб міністерство могло діяти і розвивати такі види спорту.

Це дуже велика складова і національно-патріотичного виховання, і відродження тих національних традицій, на яких базується наша українська нація, на яких базується наша культура, на яких базується наш спорт", - заявив Жданов депутатам.

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12 04 2017 17:35
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