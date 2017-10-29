"БПП" і "Батьківщина" оголосили себе переможцями на виборах в ОТГ

Кожна з політсил заявила про свою виняткову перемогу та звинуватила іншу в порушеннях і маніпуляціях

У партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" заявляють про свою перемогу на виборах в ОТГ, які проходили сьогодні в 201 об'єднаній територіальній громаді. Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко також заявила про перемогу політсили на виборах.

"За результатами екзит-полів, проведених партійними штабами, понад 40% переможців на посади голів ОТГ – висуванці, члени партії або кандидати, які йшли за підтримки партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Жодна інша політична сила не наближається до цього результату", – заявили у БПП.

За даними блоку, найбільшу підтримку кандидати від "БПП" отримали у Харківській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

При цьому у БПП заявили, що вибори "відбуваються із грубими порушеннями виборчого законодавства", найбільш поширені порушення – підкуп виборців, незаконна агітація, розповсюдження "чорного піару" та масове підвезення виборців.

"Найбільше таких порушень зафіксовано з боку кандидатів від ВО "Батьківщина", крім того є факти порушень з боку представників "Руху нових сил", партії "Наш край", "УКРОП", – йдеться у заяві.

Водночас лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко також заявила про перемогу політсили на виборах в об’єднаних територіальних громадах, які відбулися 29 жовтня в усіх областях України. Як повідомили у прес-службі партії, при цьому Тимошенко посилалася на результати екзит-полу, проведеного місцевими громадськими організаціями спільно з "Батьківщиною Молодою" у 59 ОТГ.

"Незважаючи на тиск, який чинила команда президента, "Батьківщина" набрала 23%, відповідно до результатів екзит-полу. А БПП "Солідарність" при всьому шаленому адмінресурсі, при маніпуляціях та брудних технологіях, взяв 18%", – заявила лідер "Батьківщини".

Тимошенко зазначила, що під час обрахування результатів екзит-полів враховувалася кількість кандидатів у місцеві ради, висунутих політичними партіями.

Нагадаємо, по Україні 29 жовтня в 201 об'єднаній територіальній громаді в усіх без виключення областях України проходили перші місцеві вибори. Голосування розпочалося о 8:00 і продовжилося до 20:00.

У Львівській області заметіль заважала роботі виборчих дільниць у гірських районах. Проблеми з електропостачанням виникали також в Івано-Франківській та Рівненській областях.

Двоє поліцейських постраждали, коли спробували завадити порушенню громадського порядку на одній із виборчих дільниць Дніпропетровщини.