БПП підтримає пенсійну реформу, - Гройсман

Підтримані будуть ті закони, які матимуть відповідні рішення комітетів

Фракція БПП підтримає в першому читанні всі законопроекти щодо пенсійної реформи.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Twitter.

Він додав, що підтримані будуть ті закони, які матимуть відповідні рішення комітетів.

На фракції прийнято рішення підтримати в першому читанні всі пенсійні закони, які матимуть відповідні рішення

11 липня депутати проголосували за включення в порядок денний Ради законопроектів про пенсійну реформу.

Профільний комітет Верховної Ради рекомендує прийняти за основу законопроект №6614, яким запропоновано передбачити підвищення необхідного страхового стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і до 35 років щорічно до 2028 року.

Нагадаємо, що посли країн США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Японії і Канади, закликали Верховну Раду України прийняти пенсійну реформу до 15 липня.

Відзначимо, що п’ятий транш фінансової допомоги від МВФ розміром 1,9 мільярдів доларів буде виділений Україні не раніше осені цього року. Причиною затримки у виділенні кредиту є те, що Верховна Рада не підтримала пенсійну та земельну реформи до початку літніх канікул.

4 червня Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.

Відзначимо, що Україна зобов'язалася перед МВФ провести пенсійну реформу, водночас терміном прийняття відповідного законопроекту в меморандумі з фондом зазначено кінець квітня. Пенсійна реформа повинна набути чинності з 1 січня 2018 року.