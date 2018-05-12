БПП щомісяця витрачає 73 тис грн на рекламу у Facebook
Таку інформацію оприлюднив аналітик партійних фінансів Громадського руху "Чесно" Олексій Півторак.
Згідно з фінансовими звітами БПП, партія з 2016 року по 2 квартал 2018 року виплатила ТОВ "Постмен-Україна" 4,7 млн грн. Цій компанії гроші переказують виключно з рахунку для отримання державного фінансування.
Судячи з актів приймання-передачі виконаних робіт, які надало "Чесно" НАЗК, "Постмен-Україна" для БПП надає два види послуг:
- налаштовує і розміщує рекламу в Facebook, ці послуги коштують 72,9 тисячі гривень в місяць;
- моніторить медіа і соцмережі, створює відео і зображення для сайтів і внутрішнього користування та здійснює прямі трансляції; за ці послуги, залежно від місяця, партія платить від 174 до 192 тисяч гривень.
"Громадський рух "Чесно" звертався до ТОВ "Постмен-Україна" за коментарем про співпрацю з БПП, але в компанії не відреагували", - додали в ГО.
Список деяких клієнтів "Постмен-Україна":
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко оплачує телерекламу про томос з власних коштів, і обійшлася вона у кільканадцять мільйонів гривень.
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