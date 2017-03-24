ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр Володимир Гройсман найближчим часом очолить партію Блок Петра Порошенка "Солідарність".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
БПП "Солідарність" може очолити Гройсман
Позиція Гройсмана поки що невідома
Володимир Гройсман, Петро Порошенко. Фото: novosti-n.org
Отже, Гройсман замінить на чолі партії мера Києва Володимира Кличка, який очолює її з серпня 2015 року, - заявив заступник керівника фракції БПП Сергій Березенко, інформує "LB.ua".
Нагадаємо, в травні 2016 року Кличко написав заяву про складання повноважень голови партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", оскільки за новим законом про держслужбу як чиновник класу "А" не може суміщати роботу в органах виконавчої влади з членством у партіях. Однак його відставка так і не була розглянута.
За словами Сергія Березенка, зміна керівництва партії відбудеться найближчим часом.
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24 03 2017 12:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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