БПП "Солідарність" може очолити Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман найближчим часом очолить партію Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Отже, Гройсман замінить на чолі партії мера Києва Володимира Кличка, який очолює її з серпня 2015 року, - заявив заступник керівника фракції БПП Сергій Березенко, інформує "LB.ua".

Нагадаємо, в травні 2016 року Кличко написав заяву про складання повноважень голови партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", оскільки за новим законом про держслужбу як чиновник класу "А" не може суміщати роботу в органах виконавчої влади з членством у партіях. Однак його відставка так і не була розглянута.

За словами Сергія Березенка, зміна керівництва партії відбудеться найближчим часом.