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БПП "Солідарність" може очолити Гройсман

Позиція Гройсмана поки що невідома
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман найближчим часом очолить партію Блок Петра Порошенка "Солідарність".
БПП "Солідарність" може очолити Гройсман Володимир Гройсман, Петро Порошенко. Фото: novosti-n.org

Отже, Гройсман замінить на чолі партії мера Києва Володимира Кличка, який очолює її з серпня 2015 року, -  заявив заступник керівника фракції БПП Сергій Березенко, інформує "LB.ua".

Нагадаємо, в травні 2016 року Кличко написав заяву про складання повноважень голови партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", оскільки за новим законом про держслужбу як чиновник класу "А" не може суміщати роботу в органах виконавчої влади з членством у партіях. Однак його відставка так і не була розглянута.

За словами Сергія Березенка, зміна керівництва партії відбудеться найближчим часом. 

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