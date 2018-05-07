БПП відмовилася розглядати законопроекти до оновлення ЦВК, - ВІДЕО (оновлено)

Фракція "Блоку Петра Порошенка" відмовилася голосувати за будь-які законопроекти до оновлення складу Центрвиборчкому. Таку заяву зробив голова фракції Артур Герасимов, коли депутати повернулися з півгодинної перерви.

"Те, що сталося в сесійній залі, чітко показало, хто за реформи, а хто - проти. Тому ми вимагаємо терміново повернутися до розгляду питання оновлення складу ЦВК. До результативного рішення цього питання ми вважаємо, що ВР не має жодного морального права розглядати будь-який інший законопроект", - сказав Герасимов з трибуни Верховної Ради.

Після цієї заяви деякі представники фракції вийшли із сесійної зали ВРУ.

"Парламент, окремі його фракції, не готові до оновлення ЦВК, а відтак не готові, щоб наші виборці мали право забезпечення чесних виборів на наступних виборах президента і парламенту. Тому, виходячи з цієї позиції, фракція (БПП, - ред.) припиняє роботу сьогодні до додаткових консультацій і вважає, що не має права жодний законопроект, який було поставлено сьогодні на голосування, розглядатися, доки не буде забезпечено нашим виборцям право на чесні вибори", - сказала в кулуарах ВР представник президента у парламенті Ірина Луценко.

Оновлення. Блок Петра Порошенка не повернувся на вечірнє засідання парламенту.

Заступник голови фракції Олексій Гончаренко заявив, що БПП продовжує наполягати на розгляді питання ЦВК.

"Наша фракція прийняла рішення не повертатися в сесійну залу і не голосувати закони, допоки наші колеги не підуть на заміну й оновлення складу ЦВК. Це не вимога БПП, це не вимога президента, це вимога українського народу. Неможливо далі дивитися, як ЦВК очолює Михайло Охендовський, як працюють інші члени, термін повноважень яких минув 3-4 роки тому. Це ще більш-менш прийнятно, поки в країні не було великих виборів. А зараз великі вибори починаються", - обурився він.

Нагадаємо, що 5 липня у плані роботи Верховної Ради було питання оновлення Центрвиборчкому. Під час ранкового пленарного засідання спікер Андрій Парубій запропонував депутатам шляхом рейтингового голосування визначитися, чи переходити до оновлення складу ЦВК, проте "за" виступили тільки 189 народних обранців (із них з "Блоку Петра Порошенка" - 117, а з "Народного фронту" - 10).