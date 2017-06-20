БПП закликає Садового піти у відставку

Парламентська фракція "Блоку Петра Порошенко" звернулася до мера Львова Андрія Садового із закликом негайно вирішити проблему зі сміттям у місті або добровільно залишити посаду міського голови.

Про це нардеп від БПП Оксана Юринець заявила у вівторок, 20-го червня, з трибуни Верховної Ради, де також зібралися інші представники фракції, інформує "Українська правда".

"Андрій Іванович, негайно вирішуйте проблему зі сміттям або добровільно йдіть у відставку. Так, йдіть у відставку, бо ви не можете це зробити", - наголосила вона.

Юринець нагадала меру Львова, що прибирання відходів було однією з його головних передвиборчих обіцянок, але замість того, щоб побудувати сміттєпереробний завод, місто тепер витрачає величезні кошти на вивезення ТПВ до інших регіонів України.

"За рік від часу трагедії в Грибовичах Львівська міськрада витратила 350 мільйонів на транспортування відходів куди тільки можна по всій Україні, при тому що уряд виділив 14 майданчиків (для будівництва комплексу з переробки твердих відходів – ред.), проте львівська влада чомусь вибрала ними не скористатися", - зазначила вона.

Також депутатка згадала у своїй промові про голову фракції "Самопоміч" Олега Березюка, який оголосив голодування з вимогою до уряду не робити винним у скрутній ситуації Садового, а вирішити "сміттєву проблему" міста силами центральної влади.

"А Олега Романовича я хочу попросити припинити акції у Києві та їхати до Миколаєва, туди, де його фракція не підтримує вивіз сміття до Миколаєва", - сказала вона.

Нагадаємо, що Комісія з надзвичайних ситуацій Львова в понеділок, 19 червня, повторно попросила Президента Петра Порошенка і Кабінет Міністрів ввести режим надзвичайної екологічної ситуації в місті.

Попереднє звернення Садового залишилося без відповіді. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що допоміг Львову чим зміг.

Відзначимо, що в історії незалежної України було два випадки, коли Президент оголошував надзвичайну екологічну ситуацію, і обидва рази це був Віктор Ющенко. 2008 року через липневий паводок зоною лиха було оголошено окремі райони Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей. 2010 року зоною лиха оголосили Калуш і прилеглі села Кропивники і Сівку-Калуську через негативні наслідки видобутку калійних солей.

Як відомо, у Львові вже рік тривають проблеми з вивезенням сміття. Відколи через пожежу закрили міське звалище, Львів з великими труднощами вивозить сміття на інші полігони.

21 квітня 2017 року влада Львова за участю представників Кабміну та Львівської ОДА підписали сміттєвий меморандум з 20 містами області. Побутові відходи зі Львова впродовж двох найближчих років повинні були приймати полігони цих міст.

9-го червня Садовий заявив, що Львів обдурили і меморандум не виконується. Він також прямо звинуватив в організації сміттєвої блокади центральну владу в особі Президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Врешті-решт, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обговорив проблему вивозу сміття зі Львова з головою обласної державної адміністрації Олегом Синюткою, доручивши тому вирішити проблему.