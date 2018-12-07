БПП заявляє про перенесення питання оновлення складу ЦВК на осінь

Заступник голови парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка" Сергій Березенко заявив, що питання оновлення складу Центральної виборчої комісії переноситься на осінь поточного року і президентська передвиборна кампанія може розпочатися за нинішнього складу ЦВК.

"Блок Петра Порошенка в цій боротьбі був послідовний. Очевидно, що раніше вересня це (питання оновлення ЦВК, – ред.) розглядатися не буде. Це має великий ризик того, що ми зайдемо в процедуру початку виборчого процесу президентського зі старою ЦВК, що може поставити питання довіри до результатів виборів під серйозні сумніви", – сказав Березенко журналістам у четвер у кулуарах парламенту, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Водночас він висловив жаль у зв'язку з тим, що питання оновлення складу ЦВК не було винесене на голосування, хоча достатня кількість голосів у сесійній залі для ухвалення рішення була.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко рекомендував 14 кандидатур на 13 місць у ЦВК.

5 липня народні депутати відмовилися розпочати звільнення членів ЦВК, термін повноважень яких закінчився, і призначення нових. Після цього фракція "Блок Петра Порошенка" відмовилася від голосування у ВР, доки народні депутати не повернуться до розгляду питання оновлення складу ЦВК. На вечірнє засідання того дня і на засідання 6 липня більшість нардепів від "БПП" не з'явилася.

9 липня голова українського парламенту Андрій Парубій повідомив, що збирає пропозиції від різних фракцій про те, як вийти із ситуації, що склалася. Зокрема, в парламенті запропонували ідею збільшити кількість членів ЦВК, що дасть змогу збільшити кількість вакантних посад у ній і призначити всіх 14 кандидатів, внесених президентом.

Водночас фракція "Народний фронт" виступила проти ідеї збільшення кількісного складу ЦВК і заявила про необхідність погодити механізм, яким чином відсіяти одного з 14 претендентів, щоб заповнити 13 вакансій.

У четвер фракція "БПП" заявила про готовність відкликати одного зі своїх кандидатів до складу ЦВК із метою розблокування оновлення комісії, а пізніше запропонувала відкликати кандидатуру доцента кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету ім. Т.Шевченка Ольги Лотюк. Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак висловився на підтримку такої пропозиції.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про закриття засідання парламенту і скликав усіх голів фракцій на нараду щодо оновлення складу Центральної виборчої комісії. Він наголосив, що згідно із законом, парламент за 3 дні повинен повідомити кандидатів і членів ЦВК про те, що буде розгляд законопроекту про оновлення складу органу.

"Будь яке порушення процедури з цього приводу – це право подати в суд і скасувати ЦВК. Оскільки тут немає жодного члена з кандидатів. Якщо ми порушимо процедуру хоч на йоту, ми обрання поставимо під сумнів", – цитує Парубія "Громадське".

Наступне засідання Верховної Ради відбудеться у п'ятницю, 13 липня. З наступного тижня депутати парламенту йдуть на літні канікули.