БПП заявив про перемогу своїх кандидатів на посадах голів ОТГ у 52 громадах

Водночас Центральна виборча комісія ще не оприлюднила результати голосування.

За інформацією партії, найбільшу кількість громад кандидати БПП очолять у Черкаській області (20), Волинській (8) і Львівській (3).

Також зазначили, що у Київській області партія отримала 100%-у перемогу - усі чотири громади очолять кандидати БПП.

Нагадаємо, на 23 грудня Центральна виборча комісія призначила місцеві вибори в 78 об'єднаних територіальних громадах по всій Україні. До складу цих 78 ОТГ увійшли 345 місцевих рад: міських - 9, селищних - 19 і сільських - 317.

Додамо, що Житомирська область стала лідером за кількістю виборців, які взяли участь у перших виборах в об'єднаних територіальних громадах.