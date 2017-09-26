Брак сну збільшує ризик розвитку раку, - вчені

Провідний нейробіолог Метью Вокер, директор Наукового центру сну в Каліфорнійському університеті у Берклі, встановив зв'язок між браком сну і різними захворюваннями

Він довів, що обмеження сну збільшує ризик розвитку раку, серцевого нападу і хвороби Альцгеймера, а нормальний сон здатний вилікувати нервові розлади.

Про це пише The Guardian.

Вокер опублікував результати своїх багаторічних досліджень сну в книзі "Чому ми спимо", яка вийде в друк 3 жовтня. За його словами, причина хвороби Альцгеймера у Маргарет Тетчер і Рональда Рейгана полягала в обмеженні сну : обидва політики часто говорили про те, як мало їм треба спати.

Учений вважає критичним сон тривалістю менше восьми годин на добу. При цьому кількість людей, які можуть спати всього п'ять годин на добу без наслідків для організму, - менше одного відсотка від усього населення планети.

"Як тільки ви дізнаєтеся, що після однієї неповноцінної, 4-5-годинної ночі рівень ваших клітин, які атакують ракові пухлини, падає на 70% або що брак сну безпосередньо пов'язаний з раком кишечника, простати і грудей, або що Всесвітня організація охорони здоров'я класифікувала будь-яку форму роботи в нічний час як вірогідний канцероген, ви не зможете ігнорувати свій сон, - говорить Вокер.

За його словами, брак сну обходиться економіці Великої Британії більш ніж в £30 млрд на рік у вигляді втрачених доходів або 2% ВВП.

Вокер вважає, що у розвиненому світі сон асоціюється із слабкістю, навіть соромом.

"Ми хочемо здаватися зайнятими, і один із способів виразити це - говорити, як мало ми спимо. Ніхто не скаже при погляді на спляче немовля: "Яка ледача дитина"!. Ми знаємо, що сон не може бути предметом переговорів для дитини. Але з віком це припиняється. Люди - єдиний вид, який свідомо позбавляє себе сну без видимих причин, - сказав Вокер.

Нагадаємо, що в США схвалили застосування генної терапії для лікування гострого лімфобластного лейкозу.