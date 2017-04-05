Брак взаємоповаги може зробити переговори щодо Brexit неможливими, - Туск

Сварки і відсутність взаємоповаги можуть зробити переговори щодо виходу Британії з ЄС неможливими.

Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск після зустрічі з прем'єром Норвегії Ерною Солберг.

"Ці переговори і без того складні. Якщо ми почнемо сварки ще до їх початку, вони стануть неможливі" - наводять на сайті Європейської ради виступ Туска.

"Ставки занадто високі, щоб дозволити емоціям вийти з-під контролю. На кону щоденне життя мільйонів людей по обидва боки Англійського каналу. Потрібно пам'ятати, що з метою успіху потрібна обережність, стриманість, взаємоповага і максимум доброї волі" - заявив голова Європейської ради.

Нагадаємо, прем’єр Британії Тереза Мей раніше заявила, що Євросоюз намагається втрутитися у результати виборів у Великій Британії, а деякі політики у Брюсселі роблять все для того, щоб переговори щодо Brexit провалилися.

У Єврокомісії у відповідь заявили, що занадто зайняті роботою над внутрішньою політикою ЄС, щоб втручатися ще й у виборчий процес окремих країн.

Зазначимо, напередодні саміту Євросоюзу з питань виходу Великобританії з ЄС вимоги об'єднання до Лондону посилилися.