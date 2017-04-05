Брак взаємоповаги може зробити переговори щодо Brexit неможливими, - Туск
Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск після зустрічі з прем'єром Норвегії Ерною Солберг.
"Ці переговори і без того складні. Якщо ми почнемо сварки ще до їх початку, вони стануть неможливі" - наводять на сайті Європейської ради виступ Туска.
"Ставки занадто високі, щоб дозволити емоціям вийти з-під контролю. На кону щоденне життя мільйонів людей по обидва боки Англійського каналу. Потрібно пам'ятати, що з метою успіху потрібна обережність, стриманість, взаємоповага і максимум доброї волі" - заявив голова Європейської ради.
Нагадаємо, прем’єр Британії Тереза Мей раніше заявила, що Євросоюз намагається втрутитися у результати виборів у Великій Британії, а деякі політики у Брюсселі роблять все для того, щоб переговори щодо Brexit провалилися.
У Єврокомісії у відповідь заявили, що занадто зайняті роботою над внутрішньою політикою ЄС, щоб втручатися ще й у виборчий процес окремих країн.
Зазначимо, напередодні саміту Євросоюзу з питань виходу Великобританії з ЄС вимоги об'єднання до Лондону посилилися.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей застосувала статтю 50 Договору про ЄС, чим офіційно почала процедуру виходу країни з Євросоюзу.
Британський уряд оприлюднив план, за яким країна має замінити законодавство Європейського Союзу національним законодавством в рамках підготовки до виходу з блоку.
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