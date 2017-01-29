Браконьєри підпалили національний природний парк "Тузловські лимани" в Одеській області
Про це у Facebook повідомив директор парку Іван Русєв, пише УНІАН.
За його словами, 28 січня інспектор НПП "Тузловські лимани" Руслан Лупашко зі свого будинку в селі Жовтояри побачив заграву і густі клуби диму у верхів'ях лиману Карачаус. Інспектор оперативно прибув на місце НП, де побачив шістьох чоловіків з розчехленими рушницями, які стояли біля "масиву підпаленого ними ж очерету".
За словами керівника заповідника, в їх числі був голова Жовтоярского сільського колективу з полювання Олександр Сапко.
Він підкреслив, що чоловіки не відреагували на попередження інспектора, у зв'язку з чим останній викликав на місце керівництво національного парку і поліцію.
Русєв зазначив, що чоловіки, які знаходилися біля палаючих заростей, спочатку аргументували свої дії дозволом голови Татарбунарського товариства мисливців, який є колишнім правоохоронцем, але потім швидко залишили місце події.
На місце прибули співробітники поліції, які провели огляд, взяли показання у інспектора.
У Національній поліції підтвердили факт звернення співробітників заповідника у зв'язку з вищеназваним подією. На даний час встановлюються всі обставини події.
"Тузловські лимани" – національний природний парк, розташований на території Татарубнарского району Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа – 27 тис. 865 га. Загальна площа водойм – 206 кв. км. Озера в парку мають статус водно-болотних угідь міжнародного значення, відповідно до Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.
Нагадаємо, в Україні заплановано заборонити полювання на лося протягом 25 років для порятунку його популяції.
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