Браконьєри підпалили національний природний парк "Тузловські лимани" в Одеській області

Вогонь був потрібен для "викурювання звірів"

Браконьєри 28 січня влаштували пожежу в національному природному парку "Тузловські лимани" в Одеській області.

Про це у Facebook повідомив директор парку Іван Русєв, пише УНІАН.

За його словами, 28 січня інспектор НПП "Тузловські лимани" Руслан Лупашко зі свого будинку в селі Жовтояри побачив заграву і густі клуби диму у верхів'ях лиману Карачаус. Інспектор оперативно прибув на місце НП, де побачив шістьох чоловіків з розчехленими рушницями, які стояли біля "масиву підпаленого ними ж очерету".

За словами керівника заповідника, в їх числі був голова Жовтоярского сільського колективу з полювання Олександр Сапко.

Він підкреслив, що чоловіки не відреагували на попередження інспектора, у зв'язку з чим останній викликав на місце керівництво національного парку і поліцію.

Русєв зазначив, що чоловіки, які знаходилися біля палаючих заростей, спочатку аргументували свої дії дозволом голови Татарбунарського товариства мисливців, який є колишнім правоохоронцем, але потім швидко залишили місце події.

На місце прибули співробітники поліції, які провели огляд, взяли показання у інспектора.

У Національній поліції підтвердили факт звернення співробітників заповідника у зв'язку з вищеназваним подією. На даний час встановлюються всі обставини події.

"Тузловські лимани" – національний природний парк, розташований на території Татарубнарского району Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа – 27 тис. 865 га. Загальна площа водойм – 206 кв. км. Озера в парку мають статус водно-болотних угідь міжнародного значення, відповідно до Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.

Нагадаємо, в Україні заплановано заборонити полювання на лося протягом 25 років для порятунку його популяції.