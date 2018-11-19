Брат кандидата на пост глави Інтерполу від РФ понад вісім років представляє Україну в ОБСЄ, – ЗМІ

За інформацією видання DT.UA, молодший рідний брат кандидата на посаду глави Інтерполу генерал-майора російської поліції Олександра Васильовича Прокопчука – Ігор Васильович Прокопчук – вже вісім з половиною років очолює постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні. Загалом він перебуває у закордонному відрядженні 10,5 років, а до свого призначення у Відень був послом України в Литві.

Про це DT.UA повідомляє з посиланням на власні джерела. "Офіційні органи, причетні до призначення Прокопчука-молодшого до Відня, поки коментарів не дають. Однак, за даними DT.UA, інформація про родинні зв'язки Ігоря Прокопчука та Олександра Прокопчука на поточний момент перевіряється. Хоча викликає здивування, що така перевірка не була проведена раніше, під час призначення дипломата на високий державний пост. При цьому багато хто з колег відзначає помітну зовнішню схожість Ігоря та Олександра Прокопчуків. Обидва Прокопчука закінчили Київський державний університет ім. Т. Шевченка", – зазначає видання. DT.UA стверджує, що намагалося додзвонитися Ігорю Прокопчуку до Відня, щоб взяти в нього коментар, однак дипломат не відповідав на повідомлення і скидав дзвінки.

Нагадаємо, Інтерпол – міжнародна організація, основним завданням якої є об'єднання зусиль національних правоохоронних органів країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю. Статут Інтерполу суворо забороняє займатися втручанням або діяльністю політичного, військового, релігійного і расового характеру.

Обиратимуть очільника Інтерполу 21 листопада.

Необхідність у виборах нового керівника виникла після того, як зник попередній глава організації Мен Хунвей. Згодом з'ясувалося, що його заарештували в Китаї за підозрою в корупції. 8 жовтня він подав у відставку.

За інформацією британської газети The Times, новим главою Інтерполу, імовірно, оберуть віце-президента організації Олександра Прокопчука.

На думку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, перспектива для Росії очолити Інтерпол – це "гібридна загроза для всього світу". Міністр заявив, що Україна може призупинити членство в Міжнародній організації кримінальної поліції, якщо її очолить росіянин.