Двоюрідний брат не захотів пускати Сущенка до себе під домашній арешт
Про це адвокат журналіста Марк Фейгін розповів у коментарі "Укрінформу".
"На засіданні суду ми подамо клопотання про зміну запобіжного заходу для мого підзахисного з тримання під вартою на домашній арешт. Як можливе місце перебування Сущенка буде заявлений консульський готель у Москві", - сказав Фейгін.
Він уточнив, що ця житлове приміщення розташовано неподалік від Посольства України в Москві, проте дещо відкремлено і правами дипломатичної недоторканості не користується, тобто відповідає пред'явленим законом вимогам.
У той же час, за словами адвоката, варіант, про який повідомлялося раніше, - про можливість перебування Сущенка під домашнім арештом у квартирі двоюрідного брата в Москві, до якого приїжджав журналіст, - не можна реалізувати, оскільки родич не дав згоди на надання свого житла.
Лефортовський суд Москви продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку, обвинуваченому в Росії у шпигунстві, до кінця січня.
Нагадаємо, незаконно затриманий у Росії кореспондент Укрінформу Роман Сущенко внесений у список з обміну, який складають в Об'єднаному центрі звільнення заручників, створеному в СБ України.
Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував українського журналіста Романа Сущенка на два місяці, обвинуваченого в шпигунстві. Водночас ФСБ РФ заявляє, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти
влажность:
давление:
ветер: