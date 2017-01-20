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Двоюрідний брат не захотів пускати Сущенка до себе під домашній арешт

Захист просить суд про зміну запобіжного заходу
Захист неправомірно затриманого в Москві журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка до засідання суду готує клопотання про заміну йому запобіжного заходу на домашній арешт з місцем перебування у консульському готелі.
Двоюрідний брат не захотів пускати Сущенка до себе під домашній арешт Фото: УНІАН

Про це адвокат журналіста Марк Фейгін розповів у коментарі "Укрінформу".

"На засіданні суду ми подамо клопотання про зміну запобіжного заходу для мого підзахисного з тримання під вартою на домашній арешт. Як можливе місце перебування Сущенка буде заявлений консульський готель у Москві", - сказав Фейгін.

Він уточнив, що ця житлове приміщення розташовано неподалік від Посольства України в Москві, проте дещо відкремлено і правами дипломатичної недоторканості не користується, тобто відповідає пред'явленим законом вимогам.

У той же час, за словами адвоката, варіант, про який повідомлялося раніше, - про можливість перебування Сущенка під домашнім арештом у квартирі двоюрідного брата в Москві, до якого приїжджав журналіст, - не можна реалізувати, оскільки родич не дав згоди на надання свого житла.

Лефортовський суд Москви продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку, обвинуваченому в Росії у шпигунстві, до кінця січня.

Нагадаємо, незаконно затриманий у Росії кореспондент Укрінформу Роман Сущенко внесений у список з обміну, який складають в Об'єднаному центрі звільнення заручників, створеному в СБ України.

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував українського журналіста Романа Сущенка на два місяці, обвинуваченого в шпигунстві. Водночас ФСБ РФ заявляє, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

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20 01 2017 23:41
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