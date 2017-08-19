Брат загиблої у ДТП на Львівщині: Аварію спричинив Димінський, він був за кермом

Сам Димінський наразі на телефонні дзвінки не відповідає

Брат загиблої в ДТП за участі автомобіля львівського бізнесмена, власника ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петра Димінського стверджує, що саме бізнесмен був за кермом автівки, що спричинила аварію.

Брат загиблої Наталі Тріли Степан Мацевко написав, що близько 15.00 години у п'ятницю, 18 серпня, його сестра виїхала на своєму авто зі Львова в напрямку села Ямельня Яворівського району, де проживала. У дозволеному місці вона повернула ліворуч в сторону села.

"В цей час Мерседес моделі S-65 AMG (н/з АС0277ВР), яким керував Димінський, в супроводі позашляховика марки Lexus (н/з ВС0222СК), грубо порушивши ПДР, на великій швидкості в населеному пункті здійснив обгін у недозволеному місці. Внаслідок цього сталася страшна ДТП, в якій загинула моя сестра", - пише Мацевко на своїй сторінці у Facebook.

Одразу після аварії, за даними брата загиблої, Димінський пересів у позашляховик Lexus (н/з ВС0222СК) і залишив місце ДТП.

"Після чого до авто Димінського підійшов його охоронець і стверджував, що це він був за кермом Мерседеса", — зазначив Мацевко.

Водночас, у Національній поліції повідомили, що за кермом перебував 43-річний львів’янин, його затримали за підозрою у порушенні статті 208-ї. За даними Громадського, підозрюваний - заступник керівника однієї з охоронних фірм.

У поліції закликали свідків трагедії надати свої дані та наголосили, що наразі жодних свідчень щодо того, що за кермом був саме Димінський надано не було. Правоохоронці призначили експертизу, автівка вилучена.

Нагадаємо, що автомобіль відомого львівського бізнесмена Петра Димінського став учасником ДТП, у якій загинула молода жінка - 26-річна водійка Opel Astra Наталія Тріла.