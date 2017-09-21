Брата детектива НАБУ, який розслідує справу "Роттердам+", спіймали на хабар, - ЗМІ

Він нібито працює в податковій і вимагав 20 тис. доларів від підприємця

Брата детектива НАБУ, що розслідує справу про "Роттердам+", затримали за підозрою в отриманні великого хабара.

20 вересня Генеральна прокуратура повідомила про затримання старшого слідчого зі слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської податкової інспекції, який нібито вимагав і отримав хабар у розмірі 20 тисяч доларів від керівника одного з товариств за неперешкоджання у здійсненні господарської діяльності вказаного товариства та непритягнення останнього до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків.

"Це рідний брат детектива НАБУ з таким самим прізвищем. Романюк", - інформує агентство "Українські новини" з посиланням на джерело повідомило

Проти затриманого порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, кримінальне провадження за схемою "Роттердам+" внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2017 року, воно кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова і члени НКРЕКП, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та діючи в інтересах генеруючих компаній, навмисне, з метою створення умов отримання ГК ТЕС надприбутків, у січні-березні 2016 року за розробку порядку формування оптової ринкової ціни ("Роттердам+") забезпечили включення в нього відверто необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Таким чином, вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії для оптового ринку.

НКРЕКП наприкінці квітня 2016 року почала застосування нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію, затвердивши її на другий-четвертий квартали 2016 року. Порядок передбачає визначення ціни вугілля за формулою "вартість у порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки до України".

Тобто, відповідно до формули "Роттердам+", вугілля українських виробників купується за ціною палива в нідерландському порту Роттердам (південноафриканське або американське вугілля, транспортоване морем до порту). При цьому до ціни додали ще й уявну вартість перевезення з Роттердама в Україну і перевалку такого вугілля в порту.