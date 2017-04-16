ПОЛІТИКА НОВИНИБрата екс-президента Грузії і ека-губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі Давида зобов'язали залишити Україну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Брата Саакашвілі виганяють з України
"Нічого, прорвемося! Все це ще раз доводить, що ми на правильному шляху", - зазначив Саакашвілі
Про це в Facebook написав Міхеїл Саакашвілі.
"Ще я вчора (13 квітня, - ред.) дізнався, що на підставі листа СБУ скасували дозвіл на проживання мого брата, Давида Саакашвілі і він зобов'язаний залишити Україну. Нічого, прорвемося! Все це ще раз доводить, що ми на правильному шляху" , - зазначив він.
Нагадаємо, що після відставки з посади глави Одеської обладміністрації Саакашвілі неодноразово скаржився на "інформаційну блокаду" з боку влади.
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16 04 2017 15:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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