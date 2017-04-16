Брата Саакашвілі виганяють з України

"Нічого, прорвемося! Все це ще раз доводить, що ми на правильному шляху", - зазначив Саакашвілі

Брата екс-президента Грузії і ека-губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі Давида зобов'язали залишити Україну.

Про це в Facebook написав Міхеїл Саакашвілі.

"Ще я вчора (13 квітня, - ред.) дізнався, що на підставі листа СБУ скасували дозвіл на проживання мого брата, Давида Саакашвілі і він зобов'язаний залишити Україну. Нічого, прорвемося! Все це ще раз доводить, що ми на правильному шляху" , - зазначив він.