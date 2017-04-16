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Брата Саакашвілі виганяють з України

"Нічого, прорвемося! Все це ще раз доводить, що ми на правильному шляху", - зазначив Саакашвілі
Брата екс-президента Грузії і ека-губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі Давида зобов'язали залишити Україну.
Брата Саакашвілі виганяють з України

Про це в Facebook написав Міхеїл Саакашвілі.

"Ще я вчора (13 квітня, - ред.) дізнався, що на підставі листа СБУ скасували дозвіл на проживання мого брата, Давида Саакашвілі і він зобов'язаний залишити Україну. Нічого, прорвемося! Все це ще раз доводить, що ми на правильному шляху" , - зазначив він.

Нагадаємо, що після відставки з посади глави Одеської обладміністрації Саакашвілі неодноразово скаржився на "інформаційну блокаду" з боку влади.

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