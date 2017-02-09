Брата Саакашвілі затримали через те, що його позбавили дозволу на роботу в Україні

В цей час Давид Саакашвілі перебуває в органах міграційної служби

Співробітники Нацполіції в Києві доставили брата екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Давида до органів Державної міграційної служби, щоб він покинув територію України, оскільки його дозвіл на проживання було анульовано на підставі того, що раніше його позбавили дозволу на роботу в Україні.

"Ми не затримували. Національна поліція Києва забезпечила доставку громадянина Грузії в органи міграційної служби", - сказав директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Шевченка, Державна міграційна служба скасувала дозвіл на проживання в Україні Давида Саакашвілі в березні 2017 року на підставі отриманої інформації від Державної служби зайнятості про анулювання дозволу на працевлаштування.

"Ще тоді іноземець був належним чином поінформований про відсутність підстав для проживання в Україні. Але він у встановлений законом термін територію нашої країни не покинув і перебував на території країни незаконно", - сказав директор департаменту комунікації МВС України.

Крім того, Шевченко зазначив: "Зараз приймається рішення про повернення іноземного громадянина, в принципі, до будь-якої країни, до якої він захоче, а також про накладення адміністративного штрафу".

В цей час Давид Саакашвілі перебуває в органах міграційної служби, уточнив він.

Шевченко також зазначив, що аналогічні рішення і процедури щодо іноземних громадян здійснюються часто.

У прес-службі Державної міграційної служби України поки відмовляються повідомляти будь-яку інформацію про ситуацію навколо Давида Саакашвілі.

Як повідомляв iPress.ua, представники МВС затримали брата екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Давида.