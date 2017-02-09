Брата Саакашвілі затримали через те, що його позбавили дозволу на роботу в Україні
"Ми не затримували. Національна поліція Києва забезпечила доставку громадянина Грузії в органи міграційної служби", - сказав директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За словами Шевченка, Державна міграційна служба скасувала дозвіл на проживання в Україні Давида Саакашвілі в березні 2017 року на підставі отриманої інформації від Державної служби зайнятості про анулювання дозволу на працевлаштування.
"Ще тоді іноземець був належним чином поінформований про відсутність підстав для проживання в Україні. Але він у встановлений законом термін територію нашої країни не покинув і перебував на території країни незаконно", - сказав директор департаменту комунікації МВС України.
Крім того, Шевченко зазначив: "Зараз приймається рішення про повернення іноземного громадянина, в принципі, до будь-якої країни, до якої він захоче, а також про накладення адміністративного штрафу".
В цей час Давид Саакашвілі перебуває в органах міграційної служби, уточнив він.
Шевченко також зазначив, що аналогічні рішення і процедури щодо іноземних громадян здійснюються часто.
У прес-службі Державної міграційної служби України поки відмовляються повідомляти будь-яку інформацію про ситуацію навколо Давида Саакашвілі.
Як повідомляв iPress.ua, представники МВС затримали брата екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Давида.
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