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Брати Суркіси відсудили у Приватбанку 364 мільйони гривень

Суд вирішив стягнути з Приватбанку на користь А-банку братів Суркісів списані при націоналізації 364 млн гривень
Окружний адміністративний суд Києва 17 травня вирішив стягнути з Приватбанку на користь А-банку (Дніпро), що належить братам Суркісам, списані при націоналізації 364 млн гривень.
Брати Суркіси відсудили у Приватбанку 364 мільйони гривень Брати Суркіси. Фото: avto-polis.kiev.ua

13 грудня 2016 року комісія НБУ визнала А-банк пов'язаним з Приватбанком особою, - свідчать матеріали суду, повідомляють "Українські новини".

21 грудня при націоналізації Приватбанку з кореспондентських рахунків А-банку були примусово списано 364 млн гривень.

А-банк звернувся до суду з вимогою стягнути з Приватбанку 364 млн гривень коштів, списаних з кореспондентських рахунків, 5,786 тис. євро, 5,55 млн гривень і 15,8 тис. доларів ненарахованих відсотків за користування грошовими коштами.

Національний банк, заперечуючи проти позову, вказав на наступне: А-банк і Приватбанк мають загальну інфраструктуру, спільні інформаційні системи, кореспондентські відносини, при цьому А-банк більшість грошових коштів розміщував на рахунках в Приватбанку, власник істотної участі в А-банку Ігор Суркіс одночасно володіє істотною участю у ТОВ Студія 1+1, яка є спорідненою з Приватбанком.

У свою чергу А-банк надав суду інформацію про те, що у нього є кореспондентські відносини з іншими банками (Укргазбанк, Ощадбанк, Радабанк, Діамантбанк, Сбербанк).

Разом з тим А-банк має 195 підрозділів в Україні, при цьому банком укладено 193 договори оренди нежитлових приміщень, серед яких немає договорів з Приватбанком, отже, А-банк не орендує ніяких приміщень у Приватбанку.

Також А-банк спростував інформацію про те, що у нього спільна з Приватбанком платіжна інфраструктура, так як фінустанова уклала ряд договорів про надання аналогічних послуг з іншими суб'єктами.

У рішенні правління Національного банку від 18 грудня 2016 зазначено, що власниками істотної участі Приватбанку були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

У той же час, виходячи з офіційних відомостей державного реєстру, ці особи не здійснюють контроль над А-банком.

Також суд відкинув аргумент про те, що Ігор Суркіс володіє істотною участю в Телерадіокомпанії Студія 1+1, ТОВ Гравіс-Кіно і телерадіокомпанії ТЕТ через компанію BOLVIK VENTURES, так як позивачем надана інформація про те, що він не має участі у зазначеній компанії (директором BOLVIK VENTURES LTD є Menelaos Sazos).

Виходячи з викладеного, судом встановлено, що А-банк і Приватбанк не мали спільних власників істотної участі.

У зв'язку з цим суд задовольнив позовні вимоги А-банку, визнав незаконним рішення комісії НБУ від 13 грудня 2016 про визнання А-банку пов'язаним з Приватбанком особою, скасував наказ тимчасового адміністратора Приватбанку про заборону видаткових операцій А-банку, а також ряд інших наказів адміністратора по відношенню до А-банку.

Суд постановив стягнути з Приватбанку 363,6 млн гривень, списаних з коррахунків, 5,8 тис. євро, 5,56 млн гривень, 15,8 тис. доларів ненарахованих відсотків.

Суд присудив забезпечити за рахунок бюджетних асигнувань Національного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Міністерства фінансів на користь А-банку 5,56 млн гривень понесених ним витрат по сплаті судового збору.

27 грудня 2016 року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом А-банку до НБУ, Фонду гарантування і тимчасовому адміністратору Приватбанку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що серед головних потерпілих від примусового списання депозитів ПриватБанку опинилися брати Григорій та Ігор Суркіси.

Нагадаємо, під час націоналізації ПриватБанку борги фінустанови перед утримувачами єврооблігацій були конвертовані в капітал банку.

18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".  

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23 05 2017 16:20
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