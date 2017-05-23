Брати Суркіси відсудили у Приватбанку 364 мільйони гривень
13 грудня 2016 року комісія НБУ визнала А-банк пов'язаним з Приватбанком особою, - свідчать матеріали суду, повідомляють "Українські новини".
21 грудня при націоналізації Приватбанку з кореспондентських рахунків А-банку були примусово списано 364 млн гривень.
А-банк звернувся до суду з вимогою стягнути з Приватбанку 364 млн гривень коштів, списаних з кореспондентських рахунків, 5,786 тис. євро, 5,55 млн гривень і 15,8 тис. доларів ненарахованих відсотків за користування грошовими коштами.
Національний банк, заперечуючи проти позову, вказав на наступне: А-банк і Приватбанк мають загальну інфраструктуру, спільні інформаційні системи, кореспондентські відносини, при цьому А-банк більшість грошових коштів розміщував на рахунках в Приватбанку, власник істотної участі в А-банку Ігор Суркіс одночасно володіє істотною участю у ТОВ Студія 1+1, яка є спорідненою з Приватбанком.
У свою чергу А-банк надав суду інформацію про те, що у нього є кореспондентські відносини з іншими банками (Укргазбанк, Ощадбанк, Радабанк, Діамантбанк, Сбербанк).
Разом з тим А-банк має 195 підрозділів в Україні, при цьому банком укладено 193 договори оренди нежитлових приміщень, серед яких немає договорів з Приватбанком, отже, А-банк не орендує ніяких приміщень у Приватбанку.
Також А-банк спростував інформацію про те, що у нього спільна з Приватбанком платіжна інфраструктура, так як фінустанова уклала ряд договорів про надання аналогічних послуг з іншими суб'єктами.
У рішенні правління Національного банку від 18 грудня 2016 зазначено, що власниками істотної участі Приватбанку були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.
У той же час, виходячи з офіційних відомостей державного реєстру, ці особи не здійснюють контроль над А-банком.
Також суд відкинув аргумент про те, що Ігор Суркіс володіє істотною участю в Телерадіокомпанії Студія 1+1, ТОВ Гравіс-Кіно і телерадіокомпанії ТЕТ через компанію BOLVIK VENTURES, так як позивачем надана інформація про те, що він не має участі у зазначеній компанії (директором BOLVIK VENTURES LTD є Menelaos Sazos).
Виходячи з викладеного, судом встановлено, що А-банк і Приватбанк не мали спільних власників істотної участі.
У зв'язку з цим суд задовольнив позовні вимоги А-банку, визнав незаконним рішення комісії НБУ від 13 грудня 2016 про визнання А-банку пов'язаним з Приватбанком особою, скасував наказ тимчасового адміністратора Приватбанку про заборону видаткових операцій А-банку, а також ряд інших наказів адміністратора по відношенню до А-банку.
Суд постановив стягнути з Приватбанку 363,6 млн гривень, списаних з коррахунків, 5,8 тис. євро, 5,56 млн гривень, 15,8 тис. доларів ненарахованих відсотків.
Суд присудив забезпечити за рахунок бюджетних асигнувань Національного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Міністерства фінансів на користь А-банку 5,56 млн гривень понесених ним витрат по сплаті судового збору.
27 грудня 2016 року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом А-банку до НБУ, Фонду гарантування і тимчасовому адміністратору Приватбанку.
Раніше ЗМІ повідомляли, що серед головних потерпілих від примусового списання депозитів ПриватБанку опинилися брати Григорій та Ігор Суркіси.
18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".
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