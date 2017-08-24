Бразилія відкрила доступ до величезних територій для видобутку корисних копалин

У 1984 році на цих землях було створено заповідник площею 46,5 тисяч квадратних кілометрів, але уряд прийняв рішення його закрити

Влада Бразилії відкрила близько 15 тис. кв. км в Амазонії для видобутку корисних копалин.

Згідно з попередніми дослідженнями, ці території в штатах Амапа і Пара можуть мати у своєму розпорядженні значні запаси золота, міді та інших мінералів, пише бразильське видання O Globo.

У 1984 році на цих землях було створено заповідник площею 46,5 тис. кв. км., але уряд прийняв рішення його скасувати, залишивши охоронний статус лише для дев'яти порівняно невеликих ділянок – в основному там, де проживає корінне населення. Разом із тим, гірничорудні роботи будуть дозволені приблизно на третині території.

Екологи назвали закриття заповідника справжньою катастрофою і дорікнули урядові в тому, що він не виніс це питання на публічне обговорення.

Освоєння родовищ в цьому регіоні "призведе до зникнення лісів, знищення водних ресурсів, втрати біорізноманіття та конфліктів через земельну власність", вважає координатор бразильського відділення Всесвітнього фонду дикої природи Мішель де Соуза.

На ініціативу уряду обурилася й опозиція: сенатор Рандолф Родрігеc назвав це рішення "найбільшим ударом по Амазонії за останні 50 років".

Нагадаємо, екологи розрахували щорічну межу допустимого використання ресурсів нашої планети, яку люди постійно порушують. У 2017 році ця межа була 2 серпня.