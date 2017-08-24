Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бразилія відкрила доступ до величезних територій для видобутку корисних копалин

У 1984 році на цих землях було створено заповідник площею 46,5 тисяч квадратних кілометрів, але уряд прийняв рішення його закрити
Влада Бразилії відкрила близько 15 тис. кв. км в Амазонії для видобутку корисних копалин.
Бразилія відкрила доступ до величезних територій для видобутку корисних копалин Фото: oglobo.globo.com

Згідно з попередніми дослідженнями, ці території в штатах Амапа і Пара можуть мати у своєму розпорядженні значні запаси золота, міді та інших мінералів, пише бразильське видання O Globo.

У 1984 році на цих землях було створено заповідник площею 46,5 тис. кв. км., але уряд прийняв рішення його скасувати, залишивши охоронний статус лише для дев'яти порівняно невеликих ділянок – в основному там, де проживає корінне населення. Разом із тим, гірничорудні роботи будуть дозволені приблизно на третині території.

Екологи назвали закриття заповідника справжньою катастрофою і дорікнули урядові в тому, що він не виніс це питання на публічне обговорення.

Освоєння родовищ в цьому регіоні "призведе до зникнення лісів, знищення водних ресурсів, втрати біорізноманіття та конфліктів через земельну власність", вважає координатор бразильського відділення Всесвітнього фонду дикої природи Мішель де Соуза.

На ініціативу уряду обурилася й опозиція: сенатор Рандолф Родрігеc назвав це рішення "найбільшим ударом по Амазонії за останні 50 років".

Нагадаємо, екологи розрахували щорічну межу допустимого використання ресурсів нашої планети, яку люди постійно порушують. У 2017 році ця межа була 2 серпня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 08 2017 20:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.