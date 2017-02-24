Вперше в історії Бразилія змушена імпортувати каву

Через неврожай в Бразилії піднялася ціна розчинної і меленої кави

Бразилія, яка є найбільшим виробником кави у світі, вперше в історії змушена імпортувати кавові зерна, щоб зберегти прийнятні для населення ціни на напій.

Щоб зменшити високу ціну на каву, спричинену нестачею бразильської кави певного виду, уряд прийняв рішення закупити продукт за кордоном, - інформує портал Folha de Sao Paulo

Вікно дня імпорту буде відкрито чотири місяці.

"У результаті неврожаю в Бразилії ціна розчинної кави піднялася майже на 15% протягом 12 місяців. У той самий період ціна на мелену каву збільшилася на 20%", - повідомляє бразильський інститут статистики.

Уряд дозволив тільки ввезення робусти - дешевшого і гіркого сорту, який зазвичай використовують для виробництва розчинної кави. Продукт планують закупити у В'єтнамі, який є його найбільшим виробником.

Повідомляють, що неврожай трапився через посуху, яка спіткала штат Еспіріту-Санту. Через це виробництво робусти в Бразилії скоротилося на 7,99 млн мішків у 2016 році.

Нагадаємо, глобальне потепління призводить до того, що врожай кави щороку зменшується через посуху, водночас попит на сам напій продовжує зростати.