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Вперше в історії Бразилія змушена імпортувати каву

Через неврожай в Бразилії піднялася ціна розчинної і меленої кави
Бразилія, яка є найбільшим виробником кави у світі, вперше в історії змушена імпортувати кавові зерна, щоб зберегти прийнятні для населення ціни на напій.
Вперше в історії Бразилія змушена імпортувати каву Фото: з вільних джерел

Щоб зменшити високу ціну на каву, спричинену нестачею бразильської кави певного виду, уряд прийняв рішення закупити продукт за кордоном, - інформує портал Folha de Sao Paulo

Вікно дня імпорту буде відкрито чотири місяці.

"У результаті неврожаю в Бразилії ціна розчинної кави піднялася майже на 15% протягом 12 місяців. У той самий період ціна на мелену каву збільшилася на 20%", - повідомляє бразильський інститут статистики.

Уряд дозволив тільки ввезення робусти - дешевшого і гіркого сорту, який зазвичай використовують для виробництва розчинної кави. Продукт планують закупити у В'єтнамі, який є його найбільшим виробником.

Повідомляють, що неврожай трапився через посуху, яка спіткала штат Еспіріту-Санту. Через це виробництво робусти в Бразилії скоротилося на 7,99 млн мішків у 2016 році.

Нагадаємо, глобальне потепління призводить до того, що врожай кави щороку зменшується через посуху, водночас попит на сам напій продовжує зростати.

 
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24 02 2017 12:17
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