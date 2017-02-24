Вперше в історії Бразилія змушена імпортувати каву
Щоб зменшити високу ціну на каву, спричинену нестачею бразильської кави певного виду, уряд прийняв рішення закупити продукт за кордоном, - інформує портал Folha de Sao Paulo
Вікно дня імпорту буде відкрито чотири місяці.
"У результаті неврожаю в Бразилії ціна розчинної кави піднялася майже на 15% протягом 12 місяців. У той самий період ціна на мелену каву збільшилася на 20%", - повідомляє бразильський інститут статистики.
Уряд дозволив тільки ввезення робусти - дешевшого і гіркого сорту, який зазвичай використовують для виробництва розчинної кави. Продукт планують закупити у В'єтнамі, який є його найбільшим виробником.
Повідомляють, що неврожай трапився через посуху, яка спіткала штат Еспіріту-Санту. Через це виробництво робусти в Бразилії скоротилося на 7,99 млн мішків у 2016 році.
Нагадаємо, глобальне потепління призводить до того, що врожай кави щороку зменшується через посуху, водночас попит на сам напій продовжує зростати.
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