Бразильська поліція підтвердила смерть грецького посла
Влада країни вважає, що посол був убитий в будинку його дружини, після чого тіло було покладено в орендовану ним машину, яка була підпалена, інформує "Бі-бі-сі".
Поліція вже допитала дружину посла. Вона проходить у справі про його вбивство як підозрювана разом зі ще декількома людьми. Слідчі вважають, що у жінки був роман з неназваним співробітником поліції.
До цього бразильська влада повідомляла про виявлення машини і сильно обгорілого тіла в ній, але не готова була з упевненістю заявити, що загиблий сам посол, закликаючи дочекатися результатів експертизи.
Фото: GETTY IMAGES
Нагадаємо, що грецький посол зник три дні тому під час поїздки зі столиці країни міста Бразиліа в Ріо-де-Жанейро. Він мав намір взяти участь у святкуванні Нового року на пляжі Копакабана.
Востаннє його бачили минулого понеділка в передмісті Ріо, в якому потім була знайдена машина. Версію про викрадення дипломата зі самого початку називали малоймовірною, оскільки ніхто не вимагав за нього викуп.
У ніч на п'ятницю, 30 грудня, у Ріо-де-Жанейро був виявлений згорілий автомобіль посла Греції Кіріакоса Амірідіса разом із обвугленим тілом всередині.
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