Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Бразильська поліція підтвердила смерть грецького посла

У жінки посла був роман з неназваним співробітником поліції
Бразильська поліція підтвердила, що в обгорілій машині знайдено тіло зниклого посла Греції.
Бразильська поліція підтвердила смерть грецького посла Фото: Reuters

Влада країни вважає, що посол був убитий в будинку його дружини, після чого тіло було покладено в орендовану ним машину, яка була підпалена, інформує "Бі-бі-сі".

Поліція вже допитала дружину посла. Вона проходить у справі про його вбивство як підозрювана разом зі ще декількома людьми. Слідчі вважають, що у жінки був роман з неназваним співробітником поліції.

До цього бразильська влада повідомляла про виявлення машини і сильно обгорілого тіла в ній, але не готова була з упевненістю заявити, що загиблий сам посол, закликаючи дочекатися результатів експертизи.


Фото: GETTY IMAGES

Нагадаємо, що грецький посол зник три дні тому під час поїздки зі столиці країни міста Бразиліа в Ріо-де-Жанейро. Він мав намір взяти участь у святкуванні Нового року на пляжі Копакабана.

Востаннє його бачили минулого понеділка в передмісті Ріо, в якому потім була знайдена машина. Версію про викрадення дипломата зі самого початку називали малоймовірною, оскільки ніхто не вимагав за нього викуп.

У ніч на п'ятницю, 30 грудня, у Ріо-де-Жанейро був виявлений згорілий автомобіль посла Греції Кіріакоса Амірідіса разом із обвугленим тілом всередині.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 12 2016 19:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.