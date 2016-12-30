Бразильська поліція підтвердила смерть грецького посла

Бразильська поліція підтвердила, що в обгорілій машині знайдено тіло зниклого посла Греції.

Влада країни вважає, що посол був убитий в будинку його дружини, після чого тіло було покладено в орендовану ним машину, яка була підпалена, інформує "Бі-бі-сі".

Поліція вже допитала дружину посла. Вона проходить у справі про його вбивство як підозрювана разом зі ще декількома людьми. Слідчі вважають, що у жінки був роман з неназваним співробітником поліції.

До цього бразильська влада повідомляла про виявлення машини і сильно обгорілого тіла в ній, але не готова була з упевненістю заявити, що загиблий сам посол, закликаючи дочекатися результатів експертизи.



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