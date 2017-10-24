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Бразильська поліція випадково вбила туристку з Іспанії

Інцидент стався через годину після того, як поліція з елітного підрозділу воювала з членами наркоугруповань
Поліція бразильської столиці Ріо-де-Жанейро в понеділок, 23 жовтня, повідомила, що випадково застрелила туристку з Іспанії.
Бразильська поліція випадково вбила туристку з Іспанії Фото: AFP

Повідомляють, що автомобіль "прорвав поліцейську блокаду", і офіцери, які не знали, що в ньому перебувають туристи, відкрили вогонь, передає AFP.

Інцидент стався через годину після того, як поліція з елітного підрозділу воювала з членами наркоугруповань у двох місцях в Росінсі - гігантській фавелі, що вже давно майже не контролюється владою.

Під час рейду було поранено двох офіцерів поліції. Туристка приїхала в цей район і була випадково поранена. Її госпіталізували, але в лікарні туристка померла.

У поліції зазначили, що туристів регулярно попереджають триматися подалі від кварталів фавели.

Нагадаємо, що в Італії шматок каменя в одній з головних церков Флоренції впав і спричинив загибель туриста з Іспанії.

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24 10 2017 09:19
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