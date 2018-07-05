Бразильський бойовик Лусваргі не міг бути в списках на обмін, - СБУ
"За моїми даними, він не був в списках на обмін, і він не міг бути обміняний, хоча б тому, що він громадянин Бразилії, а ми можемо віддати іноземного громадянина консульству, представництву, посольству тієї країни, громадянином якої він є. Ми не могли передати бразильця ні за яких умов", - сказав Грицак під час брифінгу.
Як повідомляв iPress.ua, учасники руху "С14" затримали Лусваргі і привели в СБУ, де передали його співробітникам відомства. Бразилець був засуджений на 13 років за участь у так званій "ДНР", потім відпущений на свободу без права залишати територію України.
Додамо, що Лусваргі, який воював на Донбасі на боці бойовиків "ДНР", опинився на волі і зараз живе у Свято-Покровському Голосіївському монастирі Української православної церкви (Московський патріархат).
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