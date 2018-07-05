Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бразильський бойовик Лусваргі не міг бути в списках на обмін, - СБУ

"Він не міг бути обміняний"
Глава СБУ Василь Грицак заявив, що бразилець Рафаель Лусваргі, який воював на Донбасі на стороні незаконних збройних формувань, не був у списках на обмін.
Бразильський бойовик Лусваргі не міг бути в списках на обмін, - СБУ Фото: facebook.com/permalink.php

"За моїми даними, він не був в списках на обмін, і він не міг бути обміняний, хоча б тому, що він громадянин Бразилії, а ми можемо віддати іноземного громадянина консульству, представництву, посольству тієї країни, громадянином якої він є. Ми не могли передати бразильця ні за яких умов", - сказав Грицак під час брифінгу.

Як повідомляв iPress.ua, учасники руху "С14" затримали Лусваргі і привели в СБУ, де передали його співробітникам відомства. Бразилець був засуджений на 13 років за участь у так званій "ДНР", потім відпущений на свободу без права залишати територію України.

Додамо, що Лусваргі, який воював на Донбасі на боці бойовиків "ДНР", опинився на волі і зараз живе у Свято-Покровському Голосіївському монастирі Української православної церкви (Московський патріархат).

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 05 2018 15:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Згадати молодість": Україна поверне на фронт зенітні ракетні комплекси "Куб" і "Тор"

"Згадати молодість": Україна поверне на фронт зенітні ракетні комплекси "Куб" і "Тор"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.