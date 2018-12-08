Бренд Marks & Spencer закриває свої магазини та переходить в онлайн

Мережа магазинів одягу Marks & Spencer закриває свої магазини та поступово переходить до формату роботи онлайн-ритейлера.

В Marks & Spencer таке рішення пояснюють змінами вимог сучасного бізнесу. Мережа планує закрити близько 100 точок роздрібної торгівлі до 2022 року. Після закриття усіх магазинів, бренд перейде в онлайн, повідомляє ВВС.

Через перехід на іншу модель існування вартість компанії у минулому році впала на дві третини – зараз її оцінюють у 176,4 мільйонів фунтів стерлінгів.