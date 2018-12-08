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Бренд Marks & Spencer закриває свої магазини та переходить в онлайн

12 серпня свою роботу завершили 7 магазинів у Великій Британії
Мережа магазинів одягу Marks & Spencer закриває свої магазини та поступово переходить до формату роботи онлайн-ритейлера.
Бренд Marks & Spencer закриває свої магазини та переходить в онлайн Фото: decisionmarketing.co.uk

В Marks & Spencer таке рішення пояснюють змінами вимог сучасного бізнесу. Мережа планує закрити близько 100 точок роздрібної торгівлі до 2022 року. Після закриття усіх магазинів, бренд перейде в онлайн, повідомляє ВВС.

Через перехід на іншу модель існування вартість компанії у минулому році впала на дві третини – зараз її оцінюють у 176,4 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як повідомляв iPress.ua, шведська компанія одягу H&M підписала контракт про відкриття магазину з київським ТРЦ Lavina Mall.

 

 

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12 08 2018 13:48
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