CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМережа магазинів одягу Marks & Spencer закриває свої магазини та поступово переходить до формату роботи онлайн-ритейлера.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бренд Marks & Spencer закриває свої магазини та переходить в онлайн
12 серпня свою роботу завершили 7 магазинів у Великій Британії
Фото: decisionmarketing.co.uk
В Marks & Spencer таке рішення пояснюють змінами вимог сучасного бізнесу. Мережа планує закрити близько 100 точок роздрібної торгівлі до 2022 року. Після закриття усіх магазинів, бренд перейде в онлайн, повідомляє ВВС.
Через перехід на іншу модель існування вартість компанії у минулому році впала на дві третини – зараз її оцінюють у 176,4 мільйонів фунтів стерлінгів.
Як повідомляв iPress.ua, шведська компанія одягу H&M підписала контракт про відкриття магазину з київським ТРЦ Lavina Mall.
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12 08 2018 13:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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