Бренд "Ukraine Now" отримав престижну нагороду
"Брендинг Ukraine Now отримав одну з найпрестижніших нагород у світі дизайну Red Dot. Це визнання нашої креативної індустрії і прекрасна промоція країни", - пише прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у себе на сторінці у Facebook.
Премію вручать на офіційній церемонії 26 жовтня в Берліні. Роботи, які отримали цю нагороду, виставляються в провідному музеї сучасного дизайну Red Dot в Ессені (Німеччина).
Нагадаємо, 10 травня Кабінет Міністрів схвалив розроблений спільно з експертним середовищем бренд Ukraine NOW UA ("Україна зараз") для поліпшення іміджу України у світі.
The Red Dot Award - міжнародна дизайнерська премія, яка існує понад 50 років. Її присуджує Red Dot Design Museum в Ессені. У 2018 році в конкурсі брали участь 8600 робіт з 45 країн світу. Кожну роботу оцінює експертне журі, яке не знає нічого про авторів дизайну. Журі оцінює різні аспекти дизайнерських робіт: якість, інноваційність, а також уявлення про продукт, який залишає дизайн. Рішення про присудження нагороди члени журі приймають після дискусій між собою, воно має бути одноголосним.
Нагороду присуджують у трьох номінаціях: промисловий дизайн (дизайн товарів), комунікаційний дизайн (реклама) і концептуальний дизайн. У цьому році було передбачено 48 категорій. У кожній із трьох номінацій є свої переможці і кілька найкращих робіт в своїй категорії, які також отримують нагороди.
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