Brexit планують узаконити 29 березня 2019 року

Уряд Великої Британії планує законодавчо оформити точний час виходу країни з Європейського Союзу.

За інформацією агентства Reuters, вихід королівства з ЄС має відбутися 29 березня 2019 року о 23:00 за лондонським часом.

"Ми вислухали представників громадськості та членів парламенту і визначили цю дату, щоб усунути будь-яку плутанину у формулюваннях", - йдеться у заяві уряду.

Зазначимо, зараз законопроект британського уряду про Brexit не містить дати виходу країни із Європейського Союзу.

Нагадаємо, уряд Великої Британії планує дозволити громадянам ЄС, які проживають у Британії, залишатися у країні після її виходу з союзу.