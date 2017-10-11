ПОЛІТИКА НОВИНИУряд Великої Британії планує законодавчо оформити точний час виходу країни з Європейського Союзу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Brexit планують узаконити 29 березня 2019 року
О 23:00 за лондонським часом
Фото: Colin R Leech via Flickr
За інформацією агентства Reuters, вихід королівства з ЄС має відбутися 29 березня 2019 року о 23:00 за лондонським часом.
"Ми вислухали представників громадськості та членів парламенту і визначили цю дату, щоб усунути будь-яку плутанину у формулюваннях", - йдеться у заяві уряду.
Зазначимо, зараз законопроект британського уряду про Brexit не містить дати виходу країни із Європейського Союзу.
Нагадаємо, уряд Великої Британії планує дозволити громадянам ЄС, які проживають у Британії, залишатися у країні після її виходу з союзу.
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