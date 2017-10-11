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Brexit планують узаконити 29 березня 2019 року

О 23:00 за лондонським часом
Уряд Великої Британії планує законодавчо оформити точний час виходу країни з Європейського Союзу.
Brexit планують узаконити 29 березня 2019 року Фото: Colin R Leech via Flickr

За інформацією агентства Reuters, вихід королівства з ЄС має відбутися 29 березня 2019 року о 23:00 за лондонським часом.

"Ми вислухали представників громадськості та членів парламенту і визначили цю дату, щоб усунути будь-яку плутанину у формулюваннях", - йдеться у заяві уряду.

Зазначимо, зараз законопроект британського уряду про Brexit не містить дати виходу країни із Європейського Союзу.

Нагадаємо, уряд Великої Британії планує дозволити громадянам ЄС, які проживають у Британії, залишатися у країні після її виходу з союзу.

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10 11 2017 12:25
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