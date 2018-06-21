British Airways анулювала понад 2000 проданих квитків через занижену ціну

Кілька туристських бюро продавали квитки від імені British Airways за символічною ціною в 1 фунт

British Airways анулювала 2000 проданих квитків в Тель-Авів і Дубай, які вона помилково продала за надмірно низькою ціною.

Усвідомивши помилку, авіаперевізник анулював квитки та вибачився перед покупцями, пообіцявши кожному подарунковий ваучер в якості компенсації за незручності. Проте покупці залишилися вкрай обурені діями компанії, оскільки багато хто з них вже забронювали готелі та тури, - повідомляє BBC.

Протягом майже доби 11 червня, кілька туристських бюро продавали квитки від імені British Airways за символічною ціною в 1 фунт плюс аеропортові збори. Зазвичай такий квиток коштує не менше 200 фунтів, а разом зі зборами ціна виростає ще на кілька сотень.

Представник агентства TravelUp Алі Шах каже, що авіакомпанія пообіцяла повернути вартість скасованих квитків і видати постраждалим ваучери на 100 фунтів.

Однак один з клієнтів агентства — Еш Даббай з Лондона — повідомив, що купив квиток в Тель-Авів і назад в Лондон за 195 фунтів, а тепер, після анулювання цього квитка, йому доведеться витратити понад 1000 фунтів на квиток на той же рейс.

За його словами, він звернув увагу на дешевизну квитків, але вона не здалася йому надмірною, оскільки була порівнянна з пропозиціями інших авіакомпаній.

"Якщо вам продають щось дешево в магазині, ніхто потім не женеться за вами, щоб оголосити, що ціна виявилася занадто низькою та куплений товар треба повернути", — каже Даббай.

Джеймс Дейлі, директор фінансової компанії Fairer Finance, вважає, що в авіакомпанії відрізаний шлях до відступу.

"Я не розумію, як вони зуміють вийти з цієї ситуації. Адже це їхня помилка, і вони мають понести за неї відповідальність", — говорить він.

Але, за його словами, для цього потрібно, щоб хто-небудь з постраждалих пасажирів подав на компанію до суду.