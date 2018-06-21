Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

British Airways анулювала понад 2000 проданих квитків через занижену ціну

Кілька туристських бюро продавали квитки від імені British Airways за символічною ціною в 1 фунт
British Airways анулювала 2000 проданих квитків в Тель-Авів і Дубай, які вона помилково продала за надмірно низькою ціною.
British Airways анулювала понад 2000 проданих квитків через занижену ціну Фото: twitter.com/VasylKyrylych

Усвідомивши помилку, авіаперевізник анулював квитки та вибачився перед покупцями, пообіцявши кожному подарунковий ваучер в якості компенсації за незручності. Проте покупці залишилися вкрай обурені діями компанії, оскільки багато хто з них вже забронювали готелі та тури, - повідомляє BBC.

Протягом майже доби 11 червня, кілька туристських бюро продавали квитки від імені British Airways за символічною ціною в 1 фунт плюс аеропортові збори. Зазвичай такий квиток коштує не менше 200 фунтів, а разом зі зборами ціна виростає ще на кілька сотень.

Представник агентства TravelUp Алі Шах каже, що авіакомпанія пообіцяла повернути вартість скасованих квитків і видати постраждалим ваучери на 100 фунтів.

Однак один з клієнтів агентства — Еш Даббай з Лондона — повідомив, що купив квиток в Тель-Авів і назад в Лондон за 195 фунтів, а тепер, після анулювання цього квитка, йому доведеться витратити понад 1000 фунтів на квиток на той же рейс.

За його словами, він звернув увагу на дешевизну квитків, але вона не здалася йому надмірною, оскільки була порівнянна з пропозиціями інших авіакомпаній.

"Якщо вам продають щось дешево в магазині, ніхто потім не женеться за вами, щоб оголосити, що ціна виявилася занадто низькою та куплений товар треба повернути", — каже Даббай.

Джеймс Дейлі, директор фінансової компанії Fairer Finance, вважає, що в авіакомпанії відрізаний шлях до відступу.

"Я не розумію, як вони зуміють вийти з цієї ситуації. Адже це їхня помилка, і вони мають понести за неї відповідальність", — говорить він.

Але, за його словами, для цього потрібно, щоб хто-небудь з постраждалих пасажирів подав на компанію до суду.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 06 2018 15:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.