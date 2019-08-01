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Бронетанковий завод втратив понад 20 мільйонів через партнерів–банкрутів

На бронетанковому заводі ретельно не контролюють виконання договірних зобов’язань, що призвело до багатомільйонних втрат
Державна аудиторська служба здійснила перевірку Київського бронетанкового заводу за період з 1 січня 2012 року по кінець вересня 2018 року та виявила порушення на десятки мільйонів гривень.
Бронетанковий завод втратив понад 20 мільйонів через партнерів–банкрутів Фото: Цензор.НЕТ

"Невжиття підприємством заходів щодо усунення порушень договірної дисципліни, через визнання судом контрагентів банкрутами, накопичення дебіторської заборгованості, що є наслідком недостатнього рівня внутрішнього контролю за станом виконання договорів, які укладало підприємство, - призвело до втрати активів на загальну суму 20,2 млн грн та надалі може призвести до втрат на суму 3,9 млн гривень", - повідомляє проект "Марлін" з посиланням на лист аудитслужби.  

За несвоєчасне виконання контрактів, укладених з військовими формуваннями у судовому порядку, з КБТЗ стягнули штрафів та пені на загальну суму 8,4 млн гривень.

Також аудитори побачили проблеми при співпраці з державними спецекспортерами озброєння. А саме резервування спецекспортерами коштів бронетанкового заводу на суми від 14 тис грн до 17 млн грн позбавило КБТЗ права розпоряджатися обіговими коштами та спрямовувати їх на проведения розрахунків, у тому числі, за борговими зобов’язаннями.

Окремо зазначено земельне питання заводу. Керівництво КБТЗ не вжило заходів для забезпечення  оформлення права власності на земельні ділянки загальною площею 47,1 га, які розташовані у межах міста Києва. Така халатність може призвести до втрати коштовної землі.

Крім того, упродовж 2012-2018 років бронетанковий завод здійснив витрати на утримання двох земельних ділянок загальною площею 4,9 га на загальну суму 3,2 млн грн. Але фактично оплачену землю не використовував у своїй діяльності. На момент аудиту питання щодо подальшого використання землі керівництвом заводу не вирішено.

Нагадаємо, що "Укроборонпром" протягом 2018 року передав українській армії понад 2500 одиниць високоточного озброєння.

Також, Президент Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє державному концерну "Укроборонпром" не віддавати борги країні-агресору.

Державний концерн "Укроборонпром" підтвердив суму боргу, який Верховна Рада дозволила йому не повертати російським фірмам.

 

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08 01 2019 10:39
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